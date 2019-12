Clip “It’s christmas time” : Macklemore et Dan Caplen partagent un peu de magie de Noël

Nouvel inédit pour Macklemore, qui dévoile “It’s christmas time”, aux côtés de Dan Caplen. Le clip est à savourer sur aficia.

C’est avec l’album The Heist que Macklemore s’était fait remarquer en France. Sorti en 2012, l’opus multipliait les facettes, entre morceaux engagés et titres complètement débridés. En 2017, le rappeur américain sortait Gemini, deuxième album solo (après The Language of My World) connaissant un nouveau succès à travers le monde et certifié Disque d’Or en France…

Décembre se consume petit à petit et Noël s’approche à grands pas. C’est dans cet esprit que Macklemore a sorti “It’s christmas time”, un titre qui ne cache pas son jeu, et le clip est désormais disponible. La mise en scène est une nouvelle fois très soignée, bourrée d’émotions. Macklemore déballe sa nostalgie de petit garçon à l’approche des fêtes, avec ce flow inimitable et ce sourire musical ultra-positif. Dan Caplen s’occupe du refrain et vient compléter les traits d’un tableau aux allures magiques.

Découvrez “It’s christmas time”, le clip de Macklemore et Dan Caplen :