Clip “Au réveil” : Malory invite S.Pri Noir à vivre ses lendemains

Voilà un artiste qui devrait marquer l’année 2020 de son empreinte. Malory offre le titre “Au réveil” et le clip est à voir sur aficia.

Premier titre pour Malory, ou presque… Car en fait derrière ce patronyme se cache Yohann Michel qui avait déjà tenté l’expérience musicale sous le nom de Tyron Carter en 2007. Mais c’est essentiellement pour son écriture que l’artiste est connu.

En effet, on retrouve sa plume et son talent sur des titres comme “L’amour et moi” de Jenifer, “Le monde” et “Les planètes” de M. Pokora, “Coeur Voyageur” de Miossec, “Où es-tu” de Yannick Noah, “Maman” de Louane, “Promis juré” de Lilian Renaud, “J’écoute du Miles Davies” de Navii, “Adolescente Pirate” de Léa Paci… pour n’en citer que quelques uns !

Malory x S.Pri Noir

Il était donc temps pour Malory de réellement entrer dans la lumière et de faire preuve de son talent en s’exposant. Auteur, compositeur, interprète, Malory annonce la publication de son projet Métropole Bleus qu’il a déjà eu l’occasion de mettre en relief avec le titre “Téléphone pacifique”. Ce format, riche de 11 pistes, sera l’occasion de belles collaboration, comme avec Yseult et Claire Laffut.

Si le rendez-vous est fixé pour la fin janvier 2020, Malory dévoile maintenant sa collaboration avec S.Pri Noir. “Au réveil” est une piste lancinante qui laisse l’espoir que l’aventure continue, même après la nuit… Le tout s’habille d’un clip réalisé par Jean-Charles Charavin pour Incendie Films et avec un casting de premier ordre : Nassim Lyes Si Ahmed, Marine Dauchez, Monica Cima, Kristel Van De Kamp, Margot Milani, Raquel Nicolas, Gala Martinez, Dorcas Coppin, Emma Wilkinson, Holybrune et Margaux Lakdar.

Découvrez “Au réveil de Malory et S.Pri Noir :