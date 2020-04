Marie-Flore aux prises d’une relation impossible avec “M’en veux pas”

Marie-Flore poursuit l’exploitation de son dernier opus studio en misant sur une version plus rythmée de “M’en veux pas”. C’est à découvrir sur aficia !

Étoile montante d’une pop inspirée et inspirante, Marie-Flore avait fait l’unanimité auprès des critiques avec Braquage, un opus solide et rondement réalisé. Alléchante, la tracklist renferme une pléiades de pépites musicales à l’instar du psychédélique titre éponyme “Braquage” et des délicieux “QCC”, “Tout ou rien” ou encore “Casse toi”.

Afin de défendre les couleurs de ses nouvelles chansons, l’artiste montera sur la scène de la Cigale, à Paris, le 28 septembre prochain. Mais pour l’heure, Marie-Flore met une nouvelle fois en lumière son disque à travers un nouvel extrait séduisant, “M’en veux pas”.

Un amour désaccordé

Et pour l’occasion, l’artiste a dévoilé une version quelque peu amplifiée du single pour un résultat up-tempo, résolument radiophonique. Estivale à souhait, la piste est gorgée de chaleur et de lumière, sublimée d’arrangements synthétiques qui soulignent le propos saisissant de Marie-Flore.

“Chéri ouai je fais d’la peine à voir / Depuis que j’ai le cœur sur le départ / Mais tu sais comme il est si rare / D’aimer si vite sans crier gare / Alors,m’en veux pas, m’en veux pas si j’me barre” martèle l’artiste avec férocité sur un refrain entêtant. Les mots s’accordent à merveille et trouvent une résonance en chacun de nous, évoquant une relation à contre-courant et non réciproque dans laquelle les sentiments n’ont pas la même signification.

Écoutez “M’en veux pas”, le nouveau single de Marie-Flore :