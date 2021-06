Mylène Farmer est “Nevermore” et rien de plus…

Mylène Farmer vient de mettre en PLS sa communauté. Des fans qui étaient dans l’attente d’une grande annonce de la chanteuse. Finalement, il n’y avait rien ou presque. Explications avec aficia.

Cette semaine les fans de Mylène Farmer étaient tous un peu fous d’impatience. La cause ? Un changement de bannière du la chaîne officielle de la chanteuse et surtout l’apparition d’une Première pour une nouvelle vidéo. L’impact était prévu pour ce jeudi 10 juin à 19h30 et ils étaient très nombreux devant leurs écrans.

Alors forcément les rumeurs étaient toutes plus folle les unes que les autres : un film, une série, un nouvel album, une tournée… Mais il fallait être patient et attendre 19h30.

Mylène Farmer plus mystérieuse que jamais…

Vous devez sans aucun doute connaître le mot frustration… C’est sans aucun doute le sentiment des fans de Mylène Farmer à l’heure actuelle. Car Mylène Farmer a fait du Mylène Farmer en annonçant… rien du tout !

En effet, la vidéo en question ne dure que 12 secondes, s’ouvrant sur l’œil glaçant d’un corbeau. La musique est forte, sombre. Puis vient le moment de voir à l’écran en lettre de sang le mot Nevermore… Point final.

Cette annonce est d’autant plus surprenant que l’agence #NP qui gère la communication de Mylène Farmer n’aura de son côté fait aucune mise en avant de ce teasing et encore moins transmis de communiqué de presse aux journalistes.

Conclusion ? Il faut encore se montrer patient, juste un peu… Mylène Farmer à l’art de faire monter la pression et c’est aussi pour ça qu’on l’aime. Par contre Mylène, dépêche toi, tes fans sont en PLS et en mode Sherlock !