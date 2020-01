Les albums du vendredi avec The Avener, Suzane, La Fouine…

Il y a quoi dans les bacs ce vendredi 24 janvier 2020 ? aficia fait un point rapide des nouveautés avec Dinos, Bolides ou encore Calvin Harris.

Le vendredi est la journée internationale pour la sortie des albums. Une journée souvent très chargée en nouveautés, comme aujourd’hui. Il faut donc faire un peu de tri pour savoir quoi écouter !

Alors déjà vous avez l’opportunité de tendre une oreille sur les formats que nous avons chroniqué pour vous. Heaven de The Avener, Dans nos pas de Verdée, Toï Toï de Suzane, Musique de Chambre de Le Noiseur ou encore Portraits de Doriand.

Ensuite, on vous laisse ici le loisir de vous délecter d’une sélection d’album ou d’EP disponible depuis aujourd’hui. Pour nos coups de coeur c’est simple : il y a un coeur à côté 🙂 Pour la suite c’est simple, branche tes écouteurs et fait toi plaisir.

La Fouine – Bénédictions ❤️

The Geek x VRV – Time Machine ❤️

Pet Shop Boys – Hotspot

Brigitte Fontaine – Terre Neuve

Noir Désir – Débranché

Tate McRae – all the thing i never said

Recondite – Dwell

Dinos – Taciturne ❤️

Kodes – La B

Nicolas Godin – Concrete and Glass ❤️

Malory – Métropole Blues ❤️

Camille & Julie Berthollet – Nos 4 Saisons

Michel – Le vrai Michel ❤️

Bolides – Boys & Girls ❤️

Calvin Harris – Love Regenerator 1 ❤️