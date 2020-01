Suzane : faut-il écouter son premier album ‘Toï Toï’ ?

Verdict

Avec Toï Toï, et malgré les nombreux titres que nous connaissions avant l’écoute intégral du disque, la surprise est totale. Le talent de Suzane se confirme avec des titres forts. On retient “P’tit gars”, évidemment, plus que jamais d’actualité. Les plaisirs sont variés. On passe de la variété à l’électro à un morceau plus urbain. Suzane dresse un spectre saisissant de notre société avec virtuosité et confirme qu’elle fait partie des talents à suivre en 2020 !