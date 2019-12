Clip “Insane” : Ofenbach met le feu en boîte de nuit

Un mois après avoir dévoilé “Insane”, un dernier single qui devrait réchauffer en cette période hivernale, Ofenbach lève le voile sur le clip à découvrir sur aficia !

Quel chemin parcouru depuis la parution de son premier single “What I Want” en 2015. Des débuts prometteurs mais encore confidentiels qui ne le resteront pas longtemps puisque le duo français Ofenbach devient déjà un phénomène l’année suivante grâce au hit “Be Mine” notamment certifié Disque de Diamant dans l’Hexagone grâce à plus de 200.000 unités vendues. S’en suivront d’autres productions imparables à l’instar de “Katchi” ou encore “Paradise”…

Après un premier EP éponyme paru plus tôt en 2019, les producteurs poursuivent leur chemin artistique sur les routes de France et d’Europe, dans les salles comme dans les festivals, afin de faire danser les foules. Une tournée qui se poursuivra en début d’année 2020 à Paris le 25 janvier, Strasbourg mais aussi Brest, respectivement les 7 et 29 février. L’occasion de découvrir “Insane” en live, le dernier single d’Ofenbach disponible en téléchargement et en écoute sur toutes les plateformes digitales depuis le 15 novembre dernier.

Inverser les rôles

Avec un nouveau single certes plus concis mais terriblement efficace, Ofenbach s’inscrit aisément dans la lignée de ce qu’il a pu produire de mieux au cours de ces dernières années. Le tandem mise sur des couplets envoûtants scandés par une voix suave et un refrain entêtant presque dépouillé de paroles. La rythmique se révèle dansante à souhait rehaussée par des arrangements électroniques d’une grande modernité.

Pour continuer d’exporter sa musique à l’international, Ofenbach a levé le voile sur les images de la chanson qui ont été tournées au Badaboum, un club parisien branché. Dans la pénombre, on suit le périple de deux hommes qui entrent en boîte tandis qu’Ofenbach mixe derrière les platines pour une foule qui se déhanche à en perdre haleine. Après de nombreux passages au bar et la consommation de substances illicites, les deux jeunes hommes sont incontrôlables et enchaînent les excès et débordements à l’égard des clients de la boîte. Poursuivis par la sécurité, ils parviennent à se réfugier dans les toilettes pour faire tomber leurs masques et déguisements… Il s’agit en réalité de deux femmes qui parviennent à quitter la boîte, comme si de rien n’était, visiblement amusées par leur expérience insolite. Une chose est certaine, elles n’auront été lourdement accostées par des inconnus lors de cette soirée.

Visionnez “Insane”, le nouveau clip d’Ofenbach :