L’artiste Oscar les vacances est de retour ! Le 7 juin dernier, le chanteur a proposé son dernier titre “Courtepaille”. Sa dernière création est complétée par un clip vidéo. aficia a écouté et visionné ce clip pour vous.

Le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les vacances a dévoilé son nouveau single “Courtepaille”. Cette fois-ci, l’artiste propose un titre mélodieux, calme et mélancolique. Cependant, Oscar les vacances ajoute une petite touche d’humour dans son texte tragi-comique et son clip ! En effet, ce dernier est destiné à tous les serveurs et serveuses du restaurant Courtepaille. L’artiste a d’ailleurs révélé sur les réseaux sociaux, un extrait des coulisses de son clip avant sa sortie officielle.

Un refrain comme cri du cœur

Oscar les vacances offre un single très instrumental. Les notes de piano ouvrent ce morceau. L’auteur, compositeur et interprète dépose sa voix douce, délicate et sincère sur ces sonorités. Le restaurant Courtepaille est au cœur de ce titre. L’artiste propose une ode à tous ces serveurs et serveuses qui ont rêvé y trouver l’amour. Cette mélodie secrète nous laisse ressentir la tristesse de notre siècle.

Au moment du refrain, l’interprète laisse de côté cette chanson intimiste. En effet, il chante de manière intense et pénétrante. C’est à ce moment là que “Courtepaille” se transforme en un véritable cri du cœur épique, puissant et sincère. En somme, le clip vidéo a été produit par la maison de disque indépendante auquel appartient l’artiste, Ovastand.

Découvrez le nouveau clip de Oscar les vacances “Courtepaille” :