Jean-Jacques Goldman et Louane chanteurs préférés des Français !

Le top des personnalités préférées des Français du JDD est tombé. Jean-Jacques Goldman est en tête… Le classement musical avec aficia.

C’est la tradition pour chaque fin d’année : le classement des personnalités préférés des Français réalisé par le JDD. Il faut noter la petite nouveauté de l’année : un classement ‘paritaire’ avec autant d’hommes que de femmes.

L’enquête est conduite du 10 au 13 décembre par l’IFOP pour le JDD auprès de 1003 personnes âgée de 18 ans et plus. Ils avaient le choix dans une liste de 80 personnalités, réparties dans deux catégories : l’une féminine et l’autre masculine. Pour créer cette liste de 80 personnes, le JDD a repris les 20 premiers hommes et 20 premières femmes de l’année 2018 avant d’y ajouter 40 autres noms élus par les lecteur du journal ou directement par la rédaction du média.

Place à la musique avec Jean-jacques Goldman et Louane

Étrangement, en tête des suffrages, on retrouve deux artistes absents de la scène musicale… Côté masculin c’est Jean-Jacques Goldman qui arrive en tête. Côté féminin c’est Louane (7ème au classement général féminin) qui est première alors que son dernier opus, Louane, date de 2017.

Côté masculin, pour compléter le tableau, on retrouve Soprano sur la second marche du podium (4ème au général) suivi de Francis Cabrel (6ème au général). Viennent ensuite Renaud (17ème au général) qui a fait son retour avec l’album Les mômes et les enfants d’abord qui caracole toujours en tête des ventes puis Michel Sardou (20ème au général).

Les femmes plus fortes que les hommes !

Côté musical les femmes s’imposent ! En effet, si 5 chanteurs se classent dans le Top du JDD, c’est 7 artistes féminines qui s’installent confortablement. Si Louane est première, on retrouve ensuite Vanessa Paradis (10ème au général) qui vient de publier un très beau best of.

Troisième, Mylène Farmer (14ème au général) qui a largement eu l’occasion de faire l’actualité cette année avec son concert événement et des ventes de ses supports live sous le signe du succès. Zazie occupe la quatrième place (15ème au général) alors qu’elle a offert de très beaux concerts pour accompagner son dernier album Essenciel.

Pour finir le classement féminin, on retrouve Nolwenn Leroy (16ème au général), Jenifer qui a fait un retour remarqué avec Nouvelle page (23ème au général) puis Amel Bent (25ème au général) qui a eu l’occasion de faire son come-back avec l’album demain.

Loin de la réalité des ventes…

Si le classement du JDD reste flatteur, il semble bien loin de la réalité des charts français. En effet, sur le premier semestre de l’année on retrouve en tête des ventes des artistes comme PNL, Angèle, Ninho, Nekfeu, Lomepal, Aya Nakamura, Kenji Girac, Gims, Bigflo & Oli, M. Pokora ou encore Jul, -M- et Dadju. Tous absents du classement !

Même son de cloche si l’on s’arrête sur les chiffres concernant le mois de novembre. Si c’est Johnny Hallyday et Les Vieilles Canailles qui tiennent le haut du tableau, on retrouve Angèle à la troisième place puis Dadju, Soprano, Renaud, Vitaa et Slimane, Jean-Baptiste Guégan, M. Pokora, Lomepal, Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Aya Nakamura, Alain Souchon, Niska, Nekfeu, Ninho…

Et vous, qui est votre personnalité préférées de l’année dans le domaine de la musique ?