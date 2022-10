Pierre Pleure : le portrait (presque) rap de la semaine

Mais voilà qu’après ces années de bon et loyaux services, celui qui piégeait ses prods, renoue avec la musique dans un sens plus vaste et se renomme Pierre Pleure.

L’actu de l’artiste : “Plus Peur” et du live !

Pierre Pleure, un nom loin de l’émo, mais proche de la sincérité. Ave un premier titre prometteur, dévoilé il y a quatre mois : “C’est dur”. On y découvre un artiste sensible, sous une production finement menée et un refrain entrainant rapidement addictif. Rien de complexe ni d’ambitieux, mais du bien produit, bien interprété et bien clippé. S’ensuit tout récemment son titre “Plus Peur”, toujours sous la même thématique de sincérité dévoilée ou la douce guitare n’est jamais loin…

Et c’est pour cet ensemble de condition que cet artiste s’inscrit dans nos portraits du mois. Du beatmaking à l’interprétation, la transition vaut le détour, ne serait-ce que par curiosité. Nous serons attentifs à la suite des sorties de l’artiste et curieux de l’évolution de cet univers en pleine genèse. D’autant plus que le live imprévu lors d’une première de Spider Zed, pour son énergie et son stress brillamment maîtrisé, confirme ce que nous pensons : l’aventure Pierre Pleure est prometteuse…

Lucas Laberenne