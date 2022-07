Prix Joséphine 2022 : un florilège de pépites récompensées

Tout beau, tout neuf. Le Prix Joséphine fête sa première édition, à travers 10 albums récompensés. On en parle sur aficia.

La volonté de mettre en avant la musique, quel que soit le style. C’est par ces quelques mots que l’on pourrait décrire le Prix Joséphine, tout nouveau dans le milieu et créé pour récompenser une dizaine d’albums.

La première phase s’est déroulée en début d’année, où 315 albums issus de toute la France se sont lancés dans la course. Ensuite, c’est le Comité de Journalistes du Prix qui entre en jeu, avec une sélection qualitative de 40 albums. Rap, Rock, Pop Jazz, Electronica… Une nouvelle fois, le choix est large, varié, et Prix Joséphine met un point d’honneur aux nouveaux talents, sans pour autant omettre les artistes plus confirmés.

10, c’est finalement le nombre d’albums qui compose définitivement le palmarès du Prix Joséphine. Un palmarès déterminé par un jury d’artistes de tous horizons : Keren Ann, Chloé, Doriand, Guilty, Imany, L’Impératrice, Myd, Numah, Oxmo Puccino et Sage :

C’est alors durant la semaine de la Fête de la Musique que les dix albums récompensés ont été dévoilés. Dix albums de qualité, un format idéal pour se laisser emporter par de nombreuses belles découvertes…

Découvrez le palmarès 2022 du Prix Joséphine