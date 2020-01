“Swing” : Sofi Tukker invite Allday sur une nouvelle version

SOFI TUKKER Actualités Discographie Concerts

La folie Sofi Tukker continue de tout emporter sur son passage avec la tornade “Swing” à découvrir dans une nouvelle version sur aficia.

On ne va plus vous le cacher : on adore Sofi Tukker. L’alliance entre Sophie Hawley-Weld et Tucker Halpern fonctionne à merveille depuis 2014. La recette magique ? Une dose de folie, un son électro taillé pour les plus grandes scènes du monde entier, des clips à couper le souffle et une énergie incroyable.

Le binôme ne manque pas non plus d’humour comme en témoigne l’interview que nous avons pu faire avec lui.

Après un premier album baptisé Treehouse salué par la critique, Sofi Tukker revenait à l’automne dernier avec un EP de six titres porté par les titres “Playa Grande”, “Fantasy” ou encore le démentiel “Swing”. Ce dernier vient de faire l’objet d’une nouvelle version avec le rappeur Allday. On ne perd en rien l’efficacité du morceau et il devrait s’adresser à une cible plus large…

Découvrez la version de “Swing” avec Allday :

Découvrez le clip original de “Swing” :