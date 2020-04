Synapson dévoile “Yise”, ‘sa meilleure chanson en 10 ans’ !

Une nouvelle ère a démarré pour Synapson qui propose déjà un nouvel extrait de son prochain album. C’est à découvrir sur aficia.

Nous vous en parlions une première fois avec le single “Bensema” que nous avions découvert il y a quelques semaines. Le duo de producteurs Synapson est de retour cette année avec du lourd.

En effet, le groupe fête ses dix ans de carrière. Oui déjà ! Deux ans après son album Super 8 (dont sont extraits les singles “All The Way Down”, “Souba” ou encore “Hide Away”), Alex et Paul décident de lancer un projet haut en couleur, un projet qui se fait à “l’instinct”. C’est le terme qu’utilisait le binôme pour décrire ce nouveau processus en novembre dernier en interview.

Une nouvelle ère…

Synapson repart de plus belle : un nouveau logo, de nouvelles inspirations, de nouvelles envies et de nouvelles collaborations. Voilà le programme du futur album du duo. En attendant, on découvre “Yise”, son nouveau single en collaboration avec Bongeziwe Mabandla, un artiste afro-folk que nous avons rarement l’occasion d’entendre en France.

Un nouveau voyage hors du temps est proposé, toujours sur une musique électronique où l’on reconnaît indéniablement la patte Synapson. Et petite confidence : le groupe annonce ce titre “comme son meilleure titre en 10 ans”. Tendez l’oreille !

Découvrez “Yise”, le nouveau single de Synapson :