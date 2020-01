Tame Impala : le titre “Lost In Yesterday” avant l’album

TAME IMPALA Actualités Discographie Concerts

Dernier coup de projecteurs pour le futur album de Tame Impala avec le titre “Lost In Yesterday”. C’est en écoute sur aficia.

Après Currents en 2015, Tame Impala compte bien nous gâter cette année avec son nouvel album. Cette nouvelle sortie, le groupe australien a eu l’occasion de la mettre en relief avec des titres comme “It Might Be Time”, “Borderline” et le magnifique “Posthumous Forgiveness”.

Et aujourd’hui Kevin Parker nous confirme la livraison du dernier extrait avant la publication de The Slow Rush le 14 février prochain. Un titre qui confirme que cet opus risque d’être l’un des plus brillant de l’année.

Tame Impala nous gâte avec “Lost In Yesterday”

C’est donc “Lost In Yesterday” qui s’offre aux oreilles des auditeurs, un titre énergique et parfaitement taillé dans l’ADN de Tame Impala. 4 minutes un poil rétro, délicieusement porté par une voix captivante.

Reste maintenant à se montrer patient. Après un report de date The Slow Rush sera bel et bien disponible le jour de l’amour. Car au final, cet opus on risque bien de l’aimer plus que de raison !

Découvrez “Lost In Yesterday” de Tame Impala :