Thierry Amiel : participe à sa vidéo acoustique “Diktats”

Les 4 règles !

– Vous devez chanter le dernier refrain de “Diktats”.

– Vous devez chanter en rythme.

– On doit entendre votre voix ! Idéalement mettez des écouteurs ou mettez le titre pas trop fort… C’est vous la star 😉

– Vous devez vous filmer à l’horizontal et non pas en mode portrait. On fera des selfies plus tard 🙂