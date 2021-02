Quelques jours après avoir dévoilé une version moderne de “J’t’emmène au vent”, Tigarah et Léa Paci partagent l’illustration vidéo de cette reprise du célèbre tube de Louise Attaque. C’est à voir sur aficia.

Au printemps dernier, Léa Paci marquait son retour avec “Ne reste pas de glace”, un titre positif et entrainant qu’elle illustrait ensuite avec une mise en images pleine d’auto-dérision.

Ce n’est que le 11 février dernier que l’interprète de “On prend des notes” a partagé une nouvelle création plutôt étonnante. En effet, Léa Paci revisite l’un des titres phares de Louise Attaque, “J’t’emmène au vent”, en compagnie de Tigarah, une artiste japonaise aux multiples facettes : chanteuse, rappeuse et même DJ, Tigarah a plus d’une corde à son arc ! Cette collaboration rend le morceau plus actuel, dans lequel l’électro, le style de prédilection de Tigarah, domine tout en laissant néanmoins place à la douceur et l’authenticité de la voix de Léa Paci.

Ce hit aux accents pop, rock et électro est le premier volet d’une série « d’inoubliables de la chanson française » que l’on retrouvera sur le projet de l’artiste nippone. Un projet qui sera dévoilé dans le courant de cette année et qui risque de nous faire danser et rythmer nos journée sur un bel air de nostalgie…

“J’t’emmène au vent” : un clip moderne et haut en couleur !

Après quelques jours de teasing sur les réseaux sociaux, Léa Paci et Tigarah dévoilent finalement le clip de cette reprise. Sans surprise, c’est un visuel ultra moderne qu’elles nous offrent. Pendant tout le clip, nous sommes plongés dans le monde très coloré de Tigarah et Léa Paci. Des décors en passant par le stylisme (Romuald Premier), tout a été pensé dans les moindres détails afin de nous faire voyager en Asie…

Découvrez le clip de “J’t’emmène au vent” de Tigarah et Léa Paci :