Trinix confirme son nouvel album avec “Easier”

Trinix débarque aujourd’hui avec un nouveau titre, “Easier”. Idéal pour confirmer son nouvel opus ! C’est à découvrir sur aficia.

Nous suivons Trinix depuis un petit moment maintenant… Depuis le début de l’année 2017 pour être précis ! C’était avec le titre “Raining Day” et à l’époque nous vous parlions de ce tandem comme ‘la nouvelle sensation électro’.

Quelques années plus tard nous restons fidèle à Josh Chergui et Loïs Serre qui nous régalent à chaque nouvelle sortie, mais aussi avec ses capsules publiées sur ses réseaux sociaux, comme Tik Tok par exemple.

Nouvel album…

Après avoir retrouvé les garçons en interview sur nos pages et avoir eu l’occasion de vous partager le titre “Shimmy”, c’est aujourd’hui un plaisir d’annoncer enfin le nouvel album de Trinix.

En effet, Trinix confirme avec la publication de “Easier” la venue d’un nouvel opus pour le courant de cette année. Pas de réelles informations à se mettre sous la dent, juste la promesse d’un cru ‘surprenant et riche musicalement’.

Reste donc à patienter sagement avec “Easier”, parfaitement dans la veine talentueuse de Trinix, doux et puissant, organique et électro. Une fois de plus on est sous le charme !

Découvrez “Easier” de Trinix :