“La frime” : Yo dévoile un single entrainant qui lance sa carrière solo !

Ce vendredi 21 mai marque un tournant dans la carrière de Yo (Yoann Pinna) ! Après son aventure en groupe, le chanteur se lance désormais en solo avec son premier single “La frime”.

Souvenez vous… Nous sommes un soir de janvier 2016, la cinquième saison de ‘The Voice’ vient de débuter. À la fin de ce premier prime d’auditions à l’aveugle se présente un trio, Arcadian, composé de Jérôme Achermann, Florentin Cabezon et Yoann Pinna. Leur prestation revisitée de “Carmen”, un titre de Stromae, séduit immédiatement Mika et fait ensuite retourner le fauteuil de Florent Pagny. Finalement, les trois amis rejoignent l’équipe de Mika. Pendant 6 primes, le groupe impose son style et son univers, avant d’être éliminé en demi-finale.

De cette première grande exposition s’en découlera un réel engouement de la part du public, cet enthousiasme leur vaudra d’ailleurs un Disque d’Or (équivalent de 50.000 ventes) pour leur premier album sorti en avril 2017. Un opus éponyme dont sont notamment extraits les tubes “Folie arcadienne” et “Ton combat”. Après une intense tournée, le groupe se retrouvera en studio avant d’offrir leur deuxième, mais dernier disque commun, Marche ou rêve, à l’automne 2019. Dernier disque en effet, puisqu’en novembre 2020, le trio annoncera la fin de l’ère Arcadienne. Une séparation qui laissera donc à chacun des artistes une belle occasion d’explorer de nouveaux horizons musicaux…

Une nouvelle page s’ouvre pour Yo !

Depuis quelques mois maintenant, Yo travaille sur son projet solo. Il avait déjà eu l’occasion de présenter le fruit de ce travail à travers ses réseaux sociaux, sur lesquels il proposait régulièrement une composition originale d’un peu plus d’une minute en général, un concept nommé Les Débriefings de Yo. Au final, 16 pistes sont à retrouver dans sa mixtape récemment mise en ligne sur les plateformes de téléchargement légal.

En parallèle à ces morceaux, Yo préparait également l’arrivée de son premier single et c’est ce vendredi 21 mai qu’il le partage, après quelques jours de teasing. Pour ce nouveau départ en tant qu’artiste indépendant, il mise sur “La frime”, une piste où la funk rencontre la pop pour un résultat totalement chill et entrainant. Composé avec Léandre Villechaise et le groupe Dame Civile, “La frime” rentre parfaitement en tête après la première écoute…

Pour illustrer “La frime”, direction le Bus Palladium avec Yo et son équipe. Réalisé par Rosalie Charrier, ce clip nous invite au cœur d’une soirée poker qui décrit parfaitement les paroles de ce single…

Découvrez “La frime”, le nouveau clip de Yo :