Les albums de la semaine #11 avec Cléa Vincent, Lefa, Vendredi sur Mer & The BreakFast Club !

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

The BreakFast Club – Dear Ghost

Envie de féérie ? On vous propose de découvrir le duo lillois The Breakfast Club ! Teintés d’une esthétique soignée, le son et l’image ne font qu’un dans leur nouveau projet intitulé Dear Ghost. Les 5 titres entièrement en anglais nous plongent dans un océan de mélodies où les envolées de la chanteuse côtoient les cieux et nous emmènent dans un univers loin de la réalité.

Notre coup de cœur : “The Plan ”

Cléa Vincent – Tropi-Cléa 3

L’été arrive doucement mais sûrement, et on a déjà très envie de siroter un bon cocktail sur la plage. L’idéal c’est d’être accompagné d’une B.O qui va bien. Et nous avons ça pour vous avec Tropi-Cléa 3 de Cléa Vincent, le troisième et ultime volet d’un beau projet musical, son nouvel EP. Elle nous propose un album aux couleurs chaudes, aux accents latins et aux racines jazz. Forcément, l’EP a été enregistré lors d’une tournée entre le Panama, le Costa Rica , et le Guatemala. Cela donne une sorte d’exotica à la française, et c’est plutôt charmant !

Nos coups de cœur : “Recuerdo”, “Jamais 2 sans 3”

Vendredi sur Mer – Métamorphose

En ce vendredi 18 mars, Métamorphose, le nouveau disque de Vendredi sur Mer est disponible dans les bacs. Ce projet, la chanteuse avait eu l’occasion d’en dessiner les contours avec “Comment tu vas finir” et plus récemment “Le lac”. On y décelait alors des sonorités pop électro parfaitement efficaces, que l’on retrouve sans surprise aujourd’hui à travers les 12 pistes qui composent Métamorphose. Quant aux textes, la jeune artiste genevoise y chante, avec beaucoup de force, ses désillusions, ses complexes et met aussi en musique ses relations, qu’elles soient amicales, amoureuses… Des thématiques qui semblent perdurer et toujours inspirantes au fil des projets. Mais ce que l’on retient particulièrement de cet opus, c’est son côté davantage affirmé. On le ressent notamment à travers ces textes désormais plus directs et assumés.

Notre coup de cœur : “Mâle à l’aise ”

Lefa – DÉMIИEUR

Lefa est de retour avec un nouvel album : Démineur. Projet mature et lucide, le rappeur s’y dessine en artiste père ayant bien roulé sa bosse. Vices de l’industrie, mise en à garde à la relève, mais aussi assurance certaine pour le contenu proposé, le Parisien y affirme et confirme son talent. L’album est superbement produit, arbore des dizaines de couleurs (flows et prods), ainsi qu’une identité consciente évidente, notamment dans la deuxième partie du projet. Textes old school, musicalité moderne, un bel entre-deux qui ne manquera pas de réunir tous les publics. Lefa dénonce, et il le fait avec panache.

Notre coup de cœur Turn Up’ : “Fin des Temps”