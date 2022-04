Printemps de Bourges : Vendredi sur mer en interview

À l’occasion de sa venue au Printemps de Bourges, aficia a rencontré la belle Vendredi sur Mer ! Retrouvez notre interview…

Oui, nous lui avons faite la petite blague de rencontrer un Vendredi non pas sur Mer, mais au Printemps de Bourges... oui ! Nous n’avons pas pu résister à l’idée d’échanger avec Vendredi sur mer autour de son nouvel album Métamorphose, entre pop et house. Nous avons voulu en savoir plus sur ce changement de style et le processus de création de l’album ! Une douce interview qui se regarde en mode réels sur Instagram !

Découvrez l’interview de Vendredi sur mer pour aficia :