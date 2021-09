The Breakfast Club : l’interview découverte en mode Crossroads Festival !

Pour la seconde année consécutive, aficia est partenaire du Crossroads Festival. L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux artistes comme The Breakfast Club qui joue le jeu de l’interview découverte !

Dream Pop… Une pop rêveuse ! Pouvions nous mieux résumer le tandem The Breakfast Club mieux que ça ? Non, assurément. Voilà un duo formé par Léonie Young et Julien Puyau depuis 2017. Une formation originaire de Lille qui distille une pop mélodieuse, comme une douce caresse sur nos âmes parfois abîmées.

Cette ambiance musicale on la retrouve sur Here We Are, un EP regroupant 5 titres pour 23 minutes d’un voyage musical qui ne laisse pas insensible.

Ce voyage, The Breakfast Club pourrait bien y embarquer de nouveaux voyageurs… En effet, on retrouvera le tandem sur la scène du Crossroads Festival ce mardi 7 septembre dès 20h00. Et l’embarquement commence aujourd’hui avec notre interview découverte !

The Breakfast Club : l’interview…

Pourriez-vous vous présenter rapidement au public qui ne vous connaît pas encore ?

The Breakfast Club, c’est un duo de dream pop from Lille.

Comment définir votre style, votre musique, votre art ?

C’est une pop embuée, un peu rêveuse, mélancolique mais lumineuse.

Vous êtes cette année à l’affiche du Crossroads Festival, ça représente quoi pour vous ?

C’est l’occasion de commencer à jouer nos nouveaux morceaux – on prépare la sortie d’un nouvel EP pour début 2022 -, de rencontrer des gens qui pourraient nous aider à promouvoir sa sortie, de découvrir d’autres groupes.

Un clip et un single vont bientôt sortir, et un nouvel EP, Dear Ghost, est dans les tuyaux pour début 2022… The Breakfast Club

Le Crossroads Festival est une vitrine connue pour les talents émergents, ça apporte quoi dans la carrière d’un artiste d’être sélectionné dans une telle structure ?

Ça donne une visibilité au projet et ça nous permet de toucher des personnes qu’on n’aurait pas forcément eu l’opportunité de croiser. Puis c’est aussi une étape de travail pour nous, présenter un set qu’on a peaufiné au fil des résidences à l’Aéronef (Lille) ces derniers mois.

Cette année le Crossroads Festival retrouve la chaleur du public, il y a un défi supplémentaire pour vous ? De jouer et de capter un public qui ne vous connaît peut-être pas ?

Oui, ce genre de concert en festival c’est la possibilité de rencontrer un public qui ne nous connaît pas. Et c’est sûr que de retrouver l’énergie de l’humain, de jouer pour des gens et de sentir cette connexion, c’est super ! Ça nous remet dans la belle réalité de la musique et de la scène.

Parlons un peu plus de vous… C’est quoi votre actualité du moment ou à venir ?

Cette semaine, on est en résidence à l’Aéronef pour finaliser notre set pour mardi prochain au Crossroads mais aussi pour le Reeperbahn Festival à Hambourg et d’autres dates qu’on va bientôt annoncer pour l’automne ! Un clip et un single vont bientôt sortir, et un nouvel EP, Dear Ghost, est dans les tuyaux pour début 2022… On a hâte !

Si vous deviez donner envie au public de venir vous écouter sur scène en trois mots, lesquels choisiriez-vous ?

Love + Brume + Lumière…

Vous jouez cette année au Crossroads Festival… Mais vous, c’est quoi la scène ou le festival que vous rêvez de faire en tant qu’artiste ?

On rêverait de jouer aux Trans Musicales de Rennes ou au Iceland Airwaves à Reykjavik !

Tout comme le Crossroads Festival, aficia aime mettre en avant des talents émergeants… Vous auriez un artiste à nous conseiller ? Un artiste que le public devrait écouter sans plus attendre ?

On a partagé l’affiche avec Seule Tourbe il y a pas longtemps, on a été très touchés, il faut aller la voir en live !

Un dernier mot pour la fin ? Vous avez carte blanche 🙂

Bisous !