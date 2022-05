Les albums de la semaine #18 avec Céphaz, Thaïs Lona, Damlif et Laeti

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Céphaz – L’homme aux mille couleurs

Nous connaissions Céphaz à travers les singles “Depuis toi (oh oh)” ou encore “On a mangé le soleil” puis par sa participation à Destination Eurovision (2021). Ce 29 avril, l’artiste dévoilait enfin son premier album baptisé L’homme aux mille couleurs, retraçant trois années d’exil, son “petit bout de l’Afrique jusqu’en France” dit-il. Céphaz propose ainsi 14 chansons teintées de soleil, de bonnes ondes et empruntes d’émerveillement. C’est aussi un disque garni de belles collaborations avec du beau monde. Parmi eux : Boulevard des Airs, Ycare ou encore Féfé. Bref, beaucoup de soleil !

Laeti – Un jour avec, Un jour sans

Laeti a beau être l’héroïne de la saison 2 de la série Validé (Canal+), l’artiste qui rappe sa vision de la vie sur des fonds acoustiques ou parfois plus produites, n’en oublie pas pour autant ses valeurs et son authenticité. Dans son nouvel album Un jour avec, Un jour sans composé de 15 titres, la rappeuse conte sa France, sa condition de femme, ses états d’âme et ses faits d’arme. Elle y partage des collaborations audacieuses notamment avec Hatik mais aussi Soolking sur « Laisse-moi danser » qui offre une pause décalée et rythmée dans la lecture du projet. De l’aplomb, du caractère et une sensibilité qui fait de Laeti une artiste qui n’a pas encore dit son dernier mot !

Thaïs Lona – CUBE

C’est à travers plusieurs singles ainsi qu’un EP que Thaïs Lona s’est présentée en musique, avant de fouler la scène à plusieurs reprises pour jouer ses morceaux en live. Désormais, l’artiste partage son premier album, CUBE, un projet musical riche et complètement feel-good !

Au détour de 13 pistes, Thaïs Lona nous balade entre le jazz, le RnB, le Hip Hop, la soul et propose alors un opus aux multiples facettes musicales. Elle ne se range pas dans une case précise en se laissant porter par toutes ses influences. Et sur aficia, on apprécie particulièrement cette liberté, c’est pour cela que l’on vous recommande vivement d’écouter ce disque !

Damlif – Marcelle

Mélancolie addictive dans le dernier bijou poétique de Damlif : Marcelle. En véritable architecte sonore, le jeune rappeur nous dévoile un projet de huit titres au spleen contagieux. Sous une D.A accompagnée par la 75sessions, l’artiste y dessine Marcelle, ensemble de pensées, microcosme d’objets sonores, averse de poésie. Un rendu musical inclassable, qui ne s’écoute pas, mais se ressent. On vous invite vivement à y tendre l’oreille, il se murmure en plus qu’une interview est en approche…