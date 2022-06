Les albums de la semaine #25 avec Dani Terreur, Sigma, Johnny Jane & Specy Men

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Dani Terreur – dani

Nous vous parlions l’année dernière de son clip “Mec cool triste”. Quelques mois plus tard, Dani Terreur présente aujourd’hui une mixtape baptisée sobrement Dani. Une mixtape de 11 titres où se confond nostalgie, romantisme, mélancolie où les textes relatent son enfance ses désires et ses erreurs passés. Entre pop, chanson et électro, dani est l’occasion d’en apprendre plus sur celui qui se fait appelé “le cœur brisé de la scène française”. Nos deux petits coups de cœur vont vers le morceaux “Soleil de minuit” et “Eternel” qui clôturent le projet. Mais pour les écouter, il faut aller au bout de la lecture !

Sigma – Emoji, Pt. 1

Sigma nous présente en cette fin du mois de juin son nouvel EP Emoji, Pt.1. Composé de 7 titres, le rappeur nous fait rentrer dans son univers, celui d’un artiste sincère et qui n’a pas peur de dévoiler ses émotions. Armé d’une plume franche, il dessine les contours de son quotidien sur des productions aussi rythmées que le titre “Rose” ou “Khabat” qui ferme l’opus.

Johnny Jane – JTM

Le 10 juin dernier, Johnny Jane publiait son nouvel EP, JTM. Un projet pour lequel il a décidé de faire de la musique comme il l’imagine et l’aime, et non une musique forcément conforme aux codes. Ce processus de création rend alors le projet unique et à l’image de l’artiste.

Pour la conception des six pistes qui composent le disque, celui que l’on pourrait parfois comparer à Gainsbourg notamment pour la franchise de ses textes, s’est d’abord attelé à la création des mélodies, faisant venir seulement à la fin la partie textuelle. Et de ce côté, Johnny Jane parle de ses peines, d’amours perdus et des situations qui suivent… Au final, JTM déborde de mélancolie mais contient également une belle dose de désinvolture, s’accordant parfaitement avec l’ensemble du projet !

Specy Men – Tout Moi

Trois albums en trois ans, il l’a fait. Specy Men referme sa trilogie sur l’honnête mais non moins énergique Tout Moi. Un album de 15 titres où le rappeur toulousain renoue avec les ambiances musicales éclectiques que nous lui connaissons. Un rendu à l’âme rock, aux textes rap, mais à la finalité mature et assumée. Productions, flows, direction artistique et énergies, un projet aboutissement qui confirme notre intuition : le Corps Maigre est à suivre de près. Il se murmure d’ailleurs qu’une interview est en approche, que le Specy Club traînera bientôt dans un célèbre festival du Sud-Ouest…

Notre titre préféré : “Aveux”. Pour la sincérité de ses mots, l’audace de son interprétation et la délicatesse de son instrumentale. Morceau idéal pour comprendre les couleurs et la philosophie de Tout Moi.