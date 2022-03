Les albums de la semaine #9 avec Stromae, Zamdane, Maska et BENEE

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu.

Maska – L’Étoile de Jour, Pt.3

L’ Étoile de Jour de Maska n’a pas fini de briller ! De retour avec une partie 3 composée de 6 titres, le rappeur, membre du Sexion D’Assaut continue de répandre sa vision de l’amour sous toutes ses formes. Un coup d’accélération vers une nouvelle destinée, plus dynamique et brute dans sa production et ses mots. Maska n’a plus le temps d’attendre pour faire rayonner sa musique. Dans ce nouvel opus, Maska invite Tawsen pour un duo sur le titre “Jouer”. Cette collaboration renforce ce thème universel et donne un relief intéressant à l’EP. Accompagné d’un visuel toujours aussi épuré et soigné, l’artiste n’a pas dit son dernier mot…

Notre coup de coeur : “Besoin d’aimer”

Zamdane – Couleur de ma peine

La rédaction en a parlé dans le cadre d’un portait il y a peu : Zamdane. Disponible depuis une semaine, son nouvel album Couleur de ma peine. Dix-huit titres d’introspection où le rappeur marsellais se livre à cœur ouvert dans une maîtrise sonore, d’écriture et de featuring. Les premiers retours sont clinquants, et il y a de quoi ! Zamdane vient de nous livrer un projet aussi polyvalent qu’émouvant. Un album qui va tourner longtemps dans nos écouteurs, et dont la chronique arrive très prochainement…

Stromae – Multitude

Stromae va mieux, et le fait savoir avec Multitude, son nouvel album qui arrive une longue période de pause (ou quasi) de sept années. Inspiré de toute part, moins stressé, plus libéré, inspirant… l’artiste Belge propose un nouvel opus conçu avec minutie. Même constat lors de son show dantesque qui a eu lieu à l’AccorHotel Arena la semaine dernière d’ailleurs. Tout est parfaitement réfléchi, au détail prêt. La prod est bonne, du début à la fin. À la Stromae quoi. Faut dire, il n’a pas changé de recettes. Il est derrière ses machines, toujours les mêmes. Sûrement en mieux. Il dévoile une certaine attirance pour l’exotisme et la musique un peu plus sud-américaine. Mais il se fait plaiqsir en invitant une multitude de musiciens (à corde par exemple). Il parle (tellement bien) avec une dose d’humour des gens pour qui il éprouve de la sympathie comme “Les mecs bancals” de “La solassitude”, le dépressif de “Mauvaise journée”, le couple mal assorti dans “Pas vraiment”. Bref, Stromae est toujours le maître hors catégorie.

BENEE – Lychee

BENEE, c’est ce talent tout droit venu de Nouvelle Zélande, auquel vous n’avez pas pu échapper. En 2020, la jeune artiste explose partout dans le monde avec son titre “Supalonely”, en partie grâce à TikTok où le morceau devient viral. Mais désormais, BENEE revient avec Lychee, un EP riche de 7 pistes porté par les singles “Doesn’t Matter” et “Beach Boy”. Créé entre son pays natal et Los Angeles, ce projet est singulier mais surtout à son image. On y retrouve des morceaux aux sonorités pop entraînantes nuancés par des textes très personnels et parfois moins joyeux que ce que laisse entendre la mélodie.

En clair, c’est un projet qui laisse entrevoir une belle tournée à venir pour l’artiste…

Notre coup de coeur : “Soft Side”