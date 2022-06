Les albums de la semaine avec Persian Rugs, Matt Simons, Joseph Kamel & SYDS

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Persian Rugs – The Woods

Un quatuor qui a su conquérir nos oreilles ! Persian Rugs, un groupe venu tout droit de Montpellier nous dévoile leur délicieux EP The Woods. Un assortiment de 5 titres entre néo-soul & r&b porté par la voix suave de Norah, la chanteuse du groupe. Sur fond de trompette, de bande son ou encore de guitare, on se laisse flâner par les mélodies douces et addictives. Les chansons s’enchaînent et nous proposent une parenthèse musicale à la fois orchestrale et brute dans son enregistrement qui devrait prendre tout son sens sur scène… À découvrir de toute urgence !

Matt Simons – Crisis Identity

Fort de trois opus à succès, Matt Simons opère un retour marquant avec Crisis Identity . Un album qui scelle plus que jamais le goût de l’artiste pour l’éclectisme. Il en résulte ainsi un quatrième opus oscillant entre des sonorités pop-électro addictives et des touches folk d’une grande subtilité, mettant à l’honneur pléthore d’arrangements organiques saisissants. Tandis que la clarinette donne le rythme dans “In My Head”, la basse se veut résolument entêtante dans le très réussi “Better Tommorow”. En définitive, Matt Simons livre 10 nouvelles compositions savoureuses. Si chaque piste donne à découvrir une couleur musicale différente de l’univers du chanteur, l’ensemble est cohérent, explorant la complexité des relations humaines mais également le rapport à soi et les émotions telles que les anxiétés. Un nouvel angle d’écriture peut être plus introspectif qui se nourrit incontestablement des expériences de vie de l’artiste. Matt Simons se livre sans fard à travers un projet puisant son équilibre dans des ballades exacerbant la fêlure de sa voix et des hymnes plus lumineux, conçus pour donner de la force à l’auditoire.

Joseph Kamel – Rendez-vous

À la fin de l’été dernier, Joseph Kamel nous envoutait déjà avec son premier EP éponyme. Aujourd’hui, l’artiste que nous avions découvert dans l’émission The Artist est de retour avec un projet davantage personnel. À travers Rendez-vous, un EP riche de 5 titres, Joseph Kamel nous invite au cœur de ses émotions, de ses souvenirs. Le projet se clôture d’ailleurs avec “Le Caire”, faisant référence à ses origines égyptiennes. Une fois encore, c’est doux, poétique et sensiblement à l’image de cet artiste.

À noter que Joseph Kamel donne rendez-vous à son public au Café de la danse, où il fera raisonner ses mots et sa musique le 8 décembre prochain !

SYDS – Deus ex preciosa

Coup de projecteur sur l’indépendance cette semaine ! On vous emmène à la découverte du travail de SYDS et de son projet Deus Ex Preciosa sortie la nuit dernière. Narration majestueuse, ambiance occulte, l’artiste dévoile en quatorze titres une immersion complète dans un storytelling rondement mené. Prods audacieuses, textes précis, la rédaction tend désormais l’oreille à ce talent qui ne demande qu’à être entendu. Notre coup de cœur rap de ce début juin !