Joseph Kamel invite Julien Doré sur le titre “Beau”

Joseph Kamel présente Miroirs, un premier disque généreux qui contient notamment “Beau”, en duo avec Julien Doré. C’est à découvrir sur aficia !

Finaliste du télé-crochet The Artist en 2021, le normand Joseph Kamel a profité de cette exposition médiatique pour mettre en lumière toute la finesse de sa plume et son sens de la mélodie. Propulsé sous le feu des projecteurs et signé au sein de l’écurie Sony Music, le jeune artiste a rapidement conquis le cœur du public mais également celui d’autres artistes à l’image de Julien Doré qui l’a convié à assurer ses premières parties de sa tournée des Zéniths en 2022.

Fort de cette expérience scénique et dans l’intimité de son studio d’enregistrement installé dans la maison familiale, le chanteur a donc pris le temps de peaufiner des chansons à son image qui figurent à la tracklist de Miroirs, son tout premier opus disponible dans les bacs et sur les plateformes de téléchargement depuis le 27 octobre. Sur cet album inspirant, il se raconte à travers des souvenirs et morceaux de vie personnels.

Un duo à l’unisson

Actuellement au cœur de l’actualité musicale avec le single “Celui qui part” qui se classe dans le top 30 des titres les plus diffusés sur les ondes françaises et qui a intégré de nombreuses playlists sur les plateformes, Joseph Kamel devrait permettre à son disque de bénéficier d’une belle dynamique. C’est une sortie sous les meilleures auspices pour celui qui peut également compter sur le soutien sans faille de Julien Doré !

Ensemble, les deux acolytes interprètent “Beau” dont la thématique s’inscrit dans la continuité de “Celui qui part”. En misant sur un mid-tempo percutant et un refrain entêtant, Joseph Kamel et Julien Doré sont hantés par les doux souvenirs d’une histoire d’amour qui prend fin : “Cette nuit, je suis dans ma vie / Elle en est tellement loin / Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains / Assis sur le trottoir c’est plus du tout pareil / Ce soir j’envie celui qui verra son réveil”.

Écoutez “Beau”, extrait du premier album de Joseph Kamel :