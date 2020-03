5 Seconds of Summer de retour avec l’album ‘C.A.L.M’

C’est sur YouTube que le groupe 5 Seconds of Summer fait ses débuts… Luke, Ashton, Calum et Mickael mises sur des reprises et le groupe de pop rock australien se fait rapidement remarquer par un autre groupe : One Direction !

One Direction invite la troupe sur sa tournée en 2013. Le public tombe sous le charme… Aussi, après plusieur EPs, le premier album éponyme publié en 2014 sera un succès mondial se vendant à plus d’un million d’exemplaires dans le monde, près de 30.000 copies en France. Cet opus porte déjà la signature du groupe, un ADN en forme de hits avec des titres comme “Amnesia” par exemple.

Après avoir remporté le prix de ‘Meilleur Nouvel Artiste’ aux American Music Award et raflé 3 MTV Europe Music Awards cette même année, le groupe dégaine en 2015 Sounds Good Feels Good. Un second album qui connaît le même succès que le premier, se classant N°1 sur iTunes dans plus de 40 pays lors de sa sortie.

En 2018, 5 Seconds of Summer fera son retour avec un troisième album, Youngblood, très largement porté par le très efficace titre éponyme. Le succès est un peu plus discret, mais l’opus se hisse tout de même N°1 du Billboard 200 la semaine de sa publication.

Cette année c’est donc avec C.A.L.M que la joyeuse bande signe son retour. Un format de 12 titres porté par “Easier” ou encore “Teeth”. Dessus, on retrouve de très belles signatures comme benny blanco, Charlie Puth, Happy Perez ou encore Matthew Pauling et Ryan Tedder. Et si 5 Seconds of Summer n’a rien perdu de son ADN premier, l’opus semble marquer un virage dans sa carrière. Un virage positif que nous avons hâte d’entendre sur scène, le groupe devant se produire en France lors de sa tournée mondiale.