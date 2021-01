Eminem de retour avec une nouvelle version de ‘Music to be Murdered by’

C’est la nouvelle qui fait du bien : le retour d’Eminem dans les bacs avec une nouvelle version de son dernier opus en date. On écoute sur aficia.

Souvenez-vous : le 17 janvier Eminem était de retour avec Music to be Murderer by. Il venait faire suite à Kamikaze qui, lui-même, devait nous faire oublier l’échec de Revival…

Et il semble bien que mister Eminem aime finir l’année en beauté en nous livrant une nouvelle version de son dernier opus qui porte ici le nom de Music to be Murdered by – Side B. Mais attention, on ne se contente pas d’une simple réédition au rabais avec Eminem. Ce n’est pas moins de 16 nouveaux titres qui s’offrent à nous.

Eminem & friends…

Sur l’opus, Eminem fait toujours confiance à Dr. Dre côté production, tout en y invitant Skylar Grey, Sly Paper, Ty Dolla $ign, MAJ, White Gold, DJ Premier sans oublier Dr. Dre au micro afin de finir en PLS et nous combler de plaisir.

Cerise sur le gâteau de cette très bonne nouvelle ? Le clip de “Gnat” qui vient d’être dévoilé. On retrouve à la réalisation de ce film Cole Bennet qui avait déjà eu l’occasion de signer le clip de “Godzilla”. Et une fois de plus Eminem ne fait pas dans la dentelle, bien protégé contre le Covid il égratigne largement Donald Trump et Mike Pence. De notre côté : on se régale !

Découvrez “Gnat”, le nouveau clip d’Eminem :

Côté album, il est disponible de partout, il suffit juste de filer sur ta plateforme favorite pour faire du bien à tes oreilles ! Au menu : 36 titres, de nombreuses collaborations, 1 heure et 56 minutes de pur Eminem et le délicieux hommage à Alfred Hitchcock avec “Alfred”s Theme” qui sample le thème de la série télévisée emblématique ‘Alfred Hitchcock Presents’.

Découvrez Music to be Murdered by – Side B de Eminem :