Top Albums : Maes entre directement N°1 avec ‘Les derniers salopards’

Chaque lundi aficia vous propose de découvrir le Top Albums, les meilleures ventes d’albums en France. Et c’est Maes qui frappe fort avec Les derniers salopards.

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 17 au 23 janvier 2020 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Podium

Fin de règne pour Vitaa et Slimane. En effet, après trois semaines en haut du classement avec l’album commun VersuS qui est maintenant certifié Triple Platine, le tandem passe à la seconde place pour sa 22ème semaine d’exploitation.

C’est Maes qui entre directement à la première place avec Les derniers salopards, un format très largement porté pour le titre “Distant’ qu’il partage avec Ninho. Pour sa première semaine dans les bacs, il affiche 38.536 ventes dont 4.465 en physique et 33.157 et streaming.

En toute logique, Angèle bascule également. Elle passe de la deuxième à la troisième place avec Brol. Sur la semaine elle affiche 8.046 ventes de plus pour culminer à 743.356 équivalents ventes après 67 semaines dans le Top.





















La force d’Eminem

Il faut noter cette semaine la venue d’Eminem dans le classement avec son album surprise : Music To Be Murdered by porté par des titres comme “Godzilla” et “Darkness”. En France, il entre directement à la quatrième place avec l’équivalent de 6.191 ventes. De l’autre côté de l’Atlantique c’est 274.876 exemplaires qui trouvent preneur.

Il faut noter que les chiffres français pour Eminem ne comprennent que le streaming et le téléchargement… En effet, la version physique de l’opus ne sera disponible dans l’Hexagone qu’à partir du 31 janvier. De quoi redonner un coup de boost aux ventes ?

À noter !

Circles, l’album posthume de Mac Miller, n’aura pas fait d’étincelles en France. Aux États-Unis l’album fait un beau score avec 174.510 exemplaires écoulés sur la première semaine. Il se classe ainsi juste derrière Halsey avec Maniac (233.242 ventes) qui n’arrive pas à atteindre le Top 10 en France.

Du côté des nouveautés, on note la venue de Demi Portion avec La bonne école à la 19ème place des charts Français. Il affiche 2.864 ventes pour sa première semaine.

Pour la semaine prochaine, il faudra être attentif à The Avener avec Heaven, La Fouine avec Bénédictions et Suzane avec Toï Toï, trois albums qui semblent faire mouche du côté des auditeurs depuis la mise à disposition des formats ce vendredi 24 janvier.

Le Top 10

Maes Nouveauté 1 – 38.536 38.536 Vitaa & Slimane 22 1 1 XXX XXX Angèle 67 1 2 8.046 743.456 Eminem Nouveauté 4 – 6.191 6.191 Dadju 10 1 4 5.653 128.120 Jul 7 1 3 5.591 99.241 Soprano 62 2 5 5.141 580.805 Nekfeu 33 1 7 4.627 465.487 Ninho 44 1 8 4.593 391.898 Aya Nakamura 63 3 9 4.284 415.063

