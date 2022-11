Franglish dévoile toute sa palette artistique sur ‘Glish’

Devenu en quelques années un artiste confirmé du paysage musical et R&B français, Franglish dévoile son troisième album baptisé Glish à découvrir sur aficia.

L’album de la maturité

Après la première carte de visite Monsieur sorti en 2019, puis le très ambiançant Vibe dévoilé en 2021, laissons place à son nouvel album : Glish, surnom célèbre de l’artiste.

« On se dit souvent que ma musique est un peu à part dans le sens où on ne peut pas tellement me caler dans une catégorie, un coup je fais tel style, un coup j’en fais un autre etc… donc pour l’album on n’a pas voulu donner un nom précis, on a voulu identifier ma musique comme on dit. Donc on l’a appelé Glish, parce-que c’est de la Glish Music. C’est ma musique. » déclarait-il récemment au micro de la radio Skyrock.

En effet, comme à l’accoutumé, Franglish a puisé avec brio ses influences dans de multiples univers musicaux. Présent sur de la drill avec « N°1 » mais également sur de l’afro avec « Yoyo / Petit cœur » ou encore sur de la jersey avec « Love Me », la particularité du natif du 20e arrondissement de Paris réside dans son inspiration diverse et variée.

Mais cette fois-ci – et ce pour notre plus grand plaisir – Franglish a davantage exploré le R&B, un style qu’il maitrise divinement. Dès les premières secondes de la superbe intro de l’album, les sonorités nous emportent vers les 90s, grande époque du Rnb aux Etats-Unis ! Au fil de l’album, Franglish nous emporte avec ses ballades mélodieuses, accompagnées de lyrics romantiques et davantage développés sur ce projet notamment sur « Toxic », « Nous 2 » ou encore « Cookie », en collaboration avec Dadju. De belles pépites à réécouter sans modération.

Dans ses textes, Franglish se livre ouvertement, parle principalement d’amour avec introspection, du quotidien amoureux, mais aussi de ses complications. Nous sentons une évolution du côté de l’artiste. Travailleur acharné, l’artiste de 28 ans se remet manifestement en question lors de chaque projet et ne cesse de se réinventer, tant au niveau des mélodies, des textes, que des productions choisies. Multiples producteurs se sont d’ailleurs succédés sur cet album : l’habitué Seysey, MKL, l’excellent BGRZ, StillNas, BlackDoe, DJ Erise ou encore Young Bouba et bien d’autres. Un cocktail de magie pour un album ultra réussi.

L’interprète de « My Salsa » sera au Zenith de Paris le 17 novembre prochain, pour sa tournée VIBE TOUR II qui débute dans les prochains jours dans la ville de Bordeaux. Une tournée à ne manquer sous aucun prétexte, surtout lorsque l’on connaît la présence scénique et les talents de danse de Franglish et son crew. aficia sera évidemment de la partie. « U know the Vibe ! »

Découvrez l’album Glish de Franglish :