Top streaming de la semaine 37 : Jul et sa “Bande Organisée” toujours au sommet

Rien ne semble pouvoir arrêter la “Bande Organisée” de Jul qui s’affiche une fois de plus au sommet du Top Streaming de Spotify France. Le détail avec aficia.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France.

Et pour la semaine 37, du vendredi 04 au jeudi 10 septembre 2020, la bande de Jul reste au sommet tandis que Kaaris se fait une belle place dans le Top Global…

La bande de JUL toujours N°1 !

Le Collectif 13’Organisé semble bien installé et cela n’annonce que du bon pour la bande de Jul qui compte publier un album le 9 octobre prochain avec plus de 50 artistes présents pour mettre en avant le rap phocéen. Le titre “Bande Organisée” affiche 5.551.489 nouveaux streams, c’est 19.392.705 écoutes globales depuis sa mise en ligne il y a quatre semaines.

Déjà deuxième la semaine dernière, Leto reste stable avec “Macaroni” qui compte 2.380.237 écoutes sur la semaine alors que son album 100 Visages reste classé dans le Top 10 des meilleures ventes de la semaine. Le rappeur classe 10 titres dans le Top Spotify pour un total de 5.983.241écoutes cette semaine. Pour fermer le podium c’est “Grand Bain” de Dadju qui remonte d’une place avec 2.143.185 streams.







PLK domine le Top 10 !

PLK fait des étincelles avec son album Enna. Toujours N°2 des meilleures ventes d’albums en France le rappeur monopolise une fois de plus le Top 10 Streaming de Spotify. On y retrouve “On sait jamais” (4ème avec 1.840.863 streams), “Pilote” (8ème avec 1.536.807 streams) et “C’est mort” (9ème 1.508.045 streams). Cette semaine il classe 20 titres dans le Top Spotify avec un total de 17.500.700 streams. C’est 10.628.800 de moins que la semaine dernière.

Dans le reste du Top 10 on retrouve Hatik à la cinquième place avec “Angela” qui compte 1.638.845 streams devant Uzi avec “À la fête” qui affiche 1.596.397 écoutes. La “Jolie Nana” d’Aya Nakamura grimpe à la septième place pour 1.543.296 streams et c’est Franglish qui ferme le Top 10 avec “My Salsa” pour 1.463.588 streams.















L’effet Kaaris…

Pour la première nouveauté de la semaine il faut aller à la 12ème place. On y trouve Kaaris avec “Deux Deux”. Si le rappeur entre directement N°4 des meilleures ventes d’albums en France avec 2.7.0, il affiche du côté de Spotify 17 titres dans le classement pour un total de 12.586.791 streams sur la semaine.

Il faut ensuite descendre à la 101ème place pour trouver Gims qui entre dans le classement avec “Yolo” affichant 495.479 streams. Squeezie arrive à faire entrer le titre “Servis” à la 105ème place pour 484.606 streams alors qu’il faut descendre à la 141ème place pour trouver le seul titre de Julien Doré, “La Fièvre”, qui compte 369.551 streams. Qu’importe puisque le chanteur est N°1 des ventes d’albums en France pour sa première semaine d’exploitation.