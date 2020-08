Top Streaming : la “Bande Organisée” valide sa première place !

Le collectif 13’Organisé emporte tout sur son passage et s’affiche au sommet des écoutes en streaming avec “Bande Organisée”. Le détail sur aficia.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France.

Et pour la semaine 34, du vendredi 14 au jeudi 20 août 2020, c’est la bande de Jul, nommée 13’Organisé, qui signe un joli carton.

Jul, Dadju et Aya Nakamura en tête…

Première du classement : 13’Organisé, le nouveau collectif de Jul. Les rappeurs originaires de Marseille entre directement à la première place avec 2.912.822 écoutes sur la semaine. De quoi donner envie à Jul, SCH, Naps, Kofs, Soso Maness ou encore Elams de dégainer très rapidement de nouveaux sons !

À la seconde place on retrouve Dadju avec “Grand bain” (2.413.329 streams) extrait de son album Poison ou Antidote qui reste dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France. Il est stable face à Aya Nakamura qui ferme le podium avec “Jolie nana” qui chute de trois places avec, tout de même, 2.219.489 nouveaux streams.







De Hatik à DaBaby en passant par Mac Tyer

Le reste du Top 10 est composé de Hatik avec “Angela” qui compte 1.783.808 streams pour se classer quatrième. Derrière on écoute “Djomb – Bien ou quoi” de Bosh qui compte 1.665.446 streams puis vient Franglish avec “My Salsa” et ses 1.653.824 streams.

La septième place est occupée par Jawsh 685 avec “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” (1.469.271 streams). Derrière c’est le très bon “Rockstar” de DaBaby avec Roddy Ricch qui affiche 1.414.923 streams. Uzi occupe la neuvième place avec “À la fête” (1.308.678 streams) avant que Mac Tyer ne ferme le tableau avec “Moto” et ses 1.215.210 streams.















Kaaris, Wejdene, Drake…

Il faut ensuite descendre à la 45ème place pour trouver un nouveau dans le classement. C’est Kaaris avec “Freestyle 2.7.0” qui compte 682.058 streams. Wejdene affiche “Coco” (594.742) à la 59ème place alors que “Anissa” affiche 1.029.239 streams à la 14ème position.

Toujours côté nouveauté, on trouve Drake et Lil Durk à la 64ème position avec “Laugh Now Cry Later” (572.360 streams) et il faut descendre à la 145ème place pour écouter Kygo avec “What’s Love Got to Do with It” qui compte 316.978 écoutes.