Top Streaming de la semaine 35 : Wejdene grimpe avec “Coco”…

Et pour la semaine 35, du vendredi 14 au jeudi 20 août 2020, la bande de Jul reste au sommet tandis que Wejdene remonte très haut dans le classement…

13’Organisé toujours au sommet…

C’est un collectif qui fait des étincelles. Un collectif qui arrive de Marseille, porté par Jul et avec la fine fleur du rap actuel. Le premier extrait, “Bande Organisée”, explose les compteurs, aussi bien en streaming que sur YouTube. En effet, le clip sorti le 15 août compte plus de 27,7 millions de vues !

Côté streaming, le titre affiche cette semaine 5.466.925 écoutes. Très loin devant le second, Dadju avec “Grand bain” qui ne compte ‘que’ 2.322.026 stream. De très bon augure pour la bande de Jul qui compte bien régaler ses fans avec la publication d’un album le 9 octobre prochain. Un format qui s’annonce très riche avec plus de 50 artistes présents pour mettre en avant le rap phocéen.

Si Daju garde sa seconde place c’est la même chose pour Aya Nakamura avec “Jolie Nana”. La demoiselle affiche 2.009.968 streams sur la semaine. C’est 209.521 écoutes de moins que la semaine dernière.







Hatik, Wejdene, DaBaby…

Dans le reste du Top 10, on trouve Hatik à la quatrième place, la même que la semaine dernière, avec “Angela” qui compte 1.889.500 streams. Wejdene grimpe dans le classement avec “Coco”. En effet, 59ème la semaine dernière elle passe à la cinquième place avec 1.866.317 écoutes. C’est une belle progression de 1.271.575 streams !

Vient ensuite Franglish toujours sixième avec “My Salsa” (1.655.505 streams), Bosh qui tombe à la septième place (-2) avec “Djomb – Bien ou quoi” qui affiche 1.652.268 streams puis Uzi qui gagne une place avec “À la fête” qui enregistre 1.464.833 nouvelles écoutes. DaBaby et Jawsh 685 ferment ce Top 10. Le premier avec “Rockstar” (1.399.941 streams) qui est le titre le plus écouté de l’été sur Spotify, le second avec “Savage Love” pour 1.343.019 streams.















BTS, Koba LaD, Kaaris…

Il faut descendre à la 40ème place pour trouver la première nouveauté de la semaine. Il s’agit de “Dynamite” du groupe de K-Pop BTS. Le titre compte 768.133 streams tandis que le clip, lui, a fait exploser YouTube !

Koba LaD entre 43ème avec “Ohlolo” (743.676 streams) juste devant Kaaris avec “Illimité (723.764 streams). Dans le fond du classement, et toujours dans le rayon ‘petits nouveaux du Top Streaming’, on trouve Lucenzo avec “No me ama” à la 93ème place pour 454.141 streams, Eva avec “Lingo” à la 113 place pour 368.786 streams alors que son album Feed est numéro des ventes cette semaine et, enfin, Smily se classe 170ème avec “Oublier” et ses 283.994 streams.