Puissant d’un premier titre “Dis-moi” repéré par nos radars en juillet dernier, Joseph Kamel nous fait rentrer dans son monde avec Joseph Kamel, son premier EP éponyme sorti le 24 septembre. C’est à découvrir sur aficia.

En juillet 2021, les rédacteurs d’aficia se sont arrêtés sur un talent : Joseph Kamel. Inconnu encore auparavant, l’artiste franco-égyptien a su conquérir nos oreilles grâce à ses sonorités acoustiques et une voix aussi chaude que réconfortante.

Son premier titre “Dis-Moi” est la compilation de mots remplis de douceur dans une voix remplie de douleur. Un mélange qui donne un titre marquant, touchant et singulier.

Curieux de découvrir la suite de la carrière musicale de ce chanteur au bonnet bleu, nous avons découvert récemment sa participation à l’émission ‘The Artist’ animée par Nagui. Une porte vers une visibilité grandissante qui a permis à Joseph Kamel de rencontrer son premier public et de pouvoir faire découvrir ses talents d’interprète, de musicien et de compositeur. Un véritable couteau suisse qui nous touche par ses messages aussi personnels qu’universels.

Joseph Kamel, intime et sensible…

À travers les cinq titres présents dans l’EP, Joseph Kamel nous fait avant tout voyager entre l’Egypte et la France. Terres de ses origines, l’artiste chante ses souffrances, ses émotions sur des productions vacillant entre la variété française et des mélodies uniques.

On se laisse d’abord porter par les accords de guitare et l’insouciance sur “Dis-Moi” avant de découvrir la saveur du titre “Café” où le slam trouve une place centrale dans l’univers de Joseph Kamel. Ensuite, on demande “Pardon” dans lequel on se remémore les erreurs d’autres fois, malheureusement trop tard pour être rattrapé. Un grand plongeon dans le passé amoureux d’un artiste au cœur écorché, puissant et qui vit intensément ce qu’il ressent.

Notre attention s’arrête sur le titre “Le temps” dont la mélancolie laisse percevoir une lumière, encore petite pour laisser partir les failles. Ce titre, qui n’est pas sans rappeler l’air d’une ballade, nous fait chavirer en nous rappelant que nous sommes les maîtres de notre vie et qu’un jour tout ira mieux : “Ma vie est une allumette, que personnes craquent”.

Découvrez le premier EP de Joseph Kamel :

À noter que Joseph Kamel sera dès janvier 2022 en tournée. L’occasion de suspendre le temps et découvrir les performances vocales et scéniques d’un artiste à suivre absolument.

Joseph Kamel - Joseph Kamel Verdict Avec ce premier EP, Jospeh Kamel nous fait entrer dans son monde et son intimité. Un format réussi pour un artiste complet. Une belle carte de visite qui nous laisse l'espoir de découvrir un album qui devra confirmer le talent de ce jeune artiste touchant. 3

Tu as écouté l’EP de Joseph Kamel… Alors dis nous le titre que tu préfères juste ici :