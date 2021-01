Julie Zenatti de retour avec ‘Refaire dans les fleurs’

C’est le grand jour pour Julie Zenatti qui livre aujourd’hui son nouvel opus Refaire danser les fleurs et c’est à écouter sur aficia.

Quel chemin pour Julie Zenatti ! L’histoire du public avec elle remonte à 1998 quand elle rejoint l’aventure ‘Notre-Dame de Paris’, une comédie musicale au succès sans faille. Il faudra ensuite attendre l’an 2000 pour la voir dans les bacs avec son premier album : Fragile.

Depuis, la chanteuse est devenue un visage incontournable de la scène musicale française avec un public fidèle et souvent au rendez-vous. De Dans les yeux d’un autre (2002) à La boîte de Pandore (2007) en passant par Blanc (2015) et Méditerranéennes (2017), Julie Zenatti aura largement eu l’occasion d’exposer son talent et sa voix puissante et douce à la fois.

Aujourd’hui c’est avec Refaire danser les fleurs que Julie Zenatti signe un retour qui se teinte d’une certaine nostalgie, mais une belle nostalgie. C’est un peu un retour aux grandes heures de la chanson française, une plongée dans l’époque de Michel Berger, Luc Plamondon, France Gall…

Refaire danser les fleurs, porté par des titres comme “Tout est plus pop” et “Paisiblement fou”, résonne comme un air de liberté, une expression pop et sans complexe de la douce folie musicale de Julie Zenatti. Et si Julie Zenatti déclare qu’elle espère “que cet album fera du bien”, qu’elle se rassure : le rose envahit nos bouquets de roses et on pense déjà à des lendemains beaucoup plus pop ! En bref : une belle bulle de liberté sur un vent de nostalgie.

Découvrez Refaire danser les fleurs de Julie Zenatti :