Mr Giscard expose sa ‘Sensibilité’ avec son premier EP

Rien de politique mais une dose de Sensibilité pour Mr Giscard qui offre aujourd’hui au public son premier EP. Un format que nous avons écouté chez aficia. Chronique !

Il faut remonter un peu dans le temps, en septembre dernier… C’est là que nous avons eu le plaisir de découvrir Mr Giscard avec “Pho”. Un premier titre et un premier clip où l’artiste avait fait les choses en grand en invitant Jade Legrand et Rod Paradot à l’écran. Deux acteurs que l’on retrouve par la suite dans “H&M”…

L’univers de Mr Giscard est marqué par des mots qui donnent le rythme, la musique est au service du reste, elle est l’apparat premier du temple dans lequel l’artiste nous invite. Sa touche de Sensibilité…

Mr Giscard laisse entrevoir sa Sensibilité…

Ce premier EP n’est pas très riche, il faut se contenter de 5 titres pour 13 minutes et les deux titres que nous avons déjà eu l’occasion de citer plus haut. Qu’importe, on se laisse capter rapidement et le voyage ne sera pas déplaisant.

Il y a une forme de nonchalance, comme avec l’ouverture sur “Pho” et cette voix qui semble se poser comme par hasard sur les accords qui donnent le ton, le rythme. Car c’est bien ça Mr Giscard : un rythme qui vous donne envie de bouger un peu, beaucoup !

Mr Giscard se fait malin, audacieux, comme avec “Oyaopok”.Il tire un portrait peu flatteur de notre monde qui tourne grâce au cul, disons les choses clairement. Mais pourtant ça reste classe, malin, groovy et terriblement sexy au final. Avec une touche d’introspection, la quête d’un certain équilibre, l’amour qui se cache dans les recoins, Mr Giscard ne serait, au final, qu’un homme comme les autres. Mais un homme qui donne du rythme aux mots, même les plus simples.

Découvrez Sensibilité, le premier EP de Mr Giscard :