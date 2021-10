Amel Bent, Lady Gaga, Janie… Les sorties d’albums de la semaine

Chaque vendredi aficia te propose de découvrir une sélection d’albums fraîchement débarqués dans les bacs. Branche tes écouteurs, voici ta dose de nouveautés !

Le vendredi reste le jour des nouveautés pour l‘industrie musicale et une fois de plus nous avons du bon à nous mettre dans les écouteurs. Par exemple, on retrouve dans notre playlist New Music Friday la délicieuse La Zarra avec le titre “TFTF”. Amir nous fait le plaisir de livrer le titre “Rétine” tandis que Léa Paci offre à ses fans le titre “Sombres rêves”.

Nous pouvons également noter le nouveau titre d’Eva, “Baby Boy”, “Petit Alex” de Bekar et “Le Love” de Naë tandis que l’on reste encore et toujours sous le charme de Calum Scott avec “Rise”.

Coeur de Pirate, de son côté, fait équipe avec Alexandra Streliski sur le titre “Tu ne seras jamais là” et Bison Chic laisse planer “L’ombre d’un soir” pendant que Dorothée Doyer nous charme avec “Ceux qui aiment”.

Nerlov, Delta, Saint DX…

Mais au-delà des singles qui sortent aujourd’hui il y a également un large choix au niveau des albums disponibles aujourd’hui. La rédaction à fouillé pour vous trouver une sélection de plus de 30 opus, histoire d’occuper votre week-end. Voici notre tour d’horizon avec Lady Gaga & Tony Bennet, Amel Bent, Janie, Nerlov, Delta, Saint DX et beaucoup d’autres…

Lady Gaga & Tony Bennett – Love For Sale

C’est le retour dans les bacs d’un tandem qui a déjà eu l’occasion de charmer le public. En effet, aujourd’hui Lady Gaga retrouve Tony Bennett et la sensualité du jazz pour nous offrir la suite de Cheek To Cheek paru en 2014. Cette fois, le duo nous propose Love For Sale, un bel hommage musical à Cole Porter, un chanteur incontournable de l’histoire américaine.

Amel Bent – Vivante

Nouvel album pour Amel Bent et véritable pari d’un renouveau après la parution de Instinct et Demain. Cette fois Amel Bent est Vivante et le succès semble déjà au rendez-vous avec l’accueil des titres “Jusqu’au bout” et “1, 2, 3”. L’opus s’offre la présence de Imen Es, Hatik et Dadju mais également des artistes comme Vitaa, Renaud Rebillaud, John Mamann, Slimane, Mickael Miro, Mosimann, François Welgryn, Camelia Jordana et Ben Mazué aux crédits.

Janie – Toujours des fleurs

Elle a largement eu l’occasion de nous séduire avec son EP Petite Blonde publié en 2020… Elle c’est Janie qui propose aujourd’hui son premier album : Toujours des fleurs. Intime, Janie nous invite dans son univers fait de douceur et de poésie. Elle redessine les contours d’une belle variété française, la rendant moderne, sensible, profonde et touchante. L’ensemble est vivant, vibrant, mélodieux, rythmé et doux. Un beau premier album qui s’offre, au passage, la présence de Vianney qui signe l’intégralité des arrangements cordes.

Nerlov – Prophéties

Après son premier EP en avril 2020 Nerlov signe déjà son retour avec un nouveau format : Prophéties. 6 nouvelles pistes, dont “Acide” et “Ma vie avec elle”. Provocant, séducteur, Nerlov invite une fois de plus Atom à la production et puise largement dans ses inspirations tel que James Blake et Flavien Berger par exemple.

Delta – Genre Humain

Auteurs, compositeurs, interprètes, les gars de Delta publient aujourd’hui un premier opus à la pop efficace et addictive. Après avoir largement travaillé pour des artistes comme Yannick Noah, Florent Pagny, Amir, Kimberose, Arcadian, Léa Paci, Asa ou encore Antoine Delie, c’est un plaisir de découvrir Delta sur Genre Humain, riche de 12 pistes. C’est puissant, profond, vivant… On s’offre un beau rayon de soleil en plein automne sur un opus qui se fait acoustique, électro et terriblement pop.

Yudimah – All I Need

8 titres… C’est peu, mais c’est quand même un plaisir de trouver la touche et le talent de Yudimath sur All I Need. Un premier album qui souffle un vent de fraîcheur et d’optimisme. Yudimah semble déborder d’une énergie vivante et d’une furieuse envie de changer le monde… alors pourquoi ne pas le faire en musique !

Saint DX – Unmixtape

Après la sortie de l’EP SDX, Saint DX est de retour avec un album riche de 9 pistes : Unmixtape. Le chanteur, compositeur et producteur français, qui a eu l’occasion de se faire également remarquer pour la production de titres présents sur le dernier opus de Damso, nous livre sa pop classe et accrocheuse tandis que sa voix de velours, douce et sensuelle semble parfois suspendre le temps. Une fois de plus Saint DX touche en plein cœur !

Mac Tyer – Noir 3

Après deux premiers volets qu’il avait dévoilés par surprise, Mac Tyer sort de son silence pour sortir le troisième chapitre de sa saga d’EP, Noir. Comme à l’accoutumée, le Général ne fait pas dans la dentelle, proposant un rap aux punchlines dévastatrices. Inspiré par une réalité désabusée, entre ego trips et sombres constats, il laisse parler le côté le plus obscur de sa personnalité dans une prose virulente.

Sarah Manesse – The Mirage

Sébastien Delage – Fou

Joanda – 1000 ans

James Bond : Bande Originale ‘Mourir peut attendre’

Une bande originale de James Bond majestueuse, avec Billie Eilish.

Cheu-B – WTSKL – Vol 2

Headie One – Too Loyal for My Own Good

Farruko – La 167

Asking Alexandria – See What’s On The Inside

Pond – 9

Four Stroke Baron – Classics

Primal Scream – The Screamadelica 12″ Singles

Sofiane Pamart – Borealis

Felix Jaehn – Breathe

Jeremy Zucker – Crusher

Sylvie Vartan – Merci pour le regard

Lil Wayne x Rich The Kid – Trust Fund Babies

Thouxanbanfauni – TTB: Streets Chose Me

Icewear Vezzo – Rich Off Pints 2

Moguai – Colors

Skepsis – Faith In Chaos

Jerro – Coming Home

Muzi – Interblaktic

Aaliyah – Aaliyah

Driks – Hackcoeur

Ray BLK – Acces Denied

Lonr. – Land Of Nothing Real 2