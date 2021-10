Sopico : son premier album ‘Nuages’, une averse intime et talentueuse

Après plusieurs EP le voici, Nuages, le premier album de Sopico. Treize titres d’aboutissement où le rappeur se dévoile. Album polyvalent, tendre, où le détail se cache dans chaque note. Vous l’avez écouté tout le week-end ? Nous aussi. Un coup de cœur brutal, intime, qu’aficia tenait à vous partager !

Sopico, artiste autodidacte passionné de musique. Un univers slalomant entre rock spleen et rap, une voix feutrée capable de poser sur les instrumentales les plus audacieuses. Un public conquis par l’intimité de ses Unplugged, l’énergie nébuleuse de YE et bien entendu, sa maîtrise des cordes.

Octobre 2021, après des années à avoir côtoyé la 75e session, joué sur des concerts aux réputations survoltées, l’artiste dévoile sa forme finale et libère Nuages, sur le label Polydor/PCO/Spookland. Un ensemble de treize titres, sans aucun feat. Treize balades introspectives, treize couleurs millimétrées, une averse intime et talentueuse.

Quand le tonnerre gronde

Cet album, c’est une palette d’émotions, avec les sentiments mis en avant, une façon pour moi de définir ma personnalité en 13 morceaux. Avec ma guitare qui est mon vaisseau, mon navire, mon destrier.

SOPICO

Dès les premières notes de l’album, une chose sonne comme une évidence, on écoute bien du Sopico. Des guitares nous accueillent, et elles ne quitteront jamais l’écoute. À cet élément, vient s’ajouter la voix inimitable de l’artiste, feutrée, habilement dosée. Le voyage peut alors commencer.

Avec “Dans les Yeux”, les nuages se forment, un titre doux mais rythmé dans ses mots prend place. S’en suit le vertigineux “Slide”, le tonnerre gronde, l’averse va démarrer. Passé ce titre, tout ce qui en suivra s’apparente à de lentes et variantes confessions. Les mots peignent la brutalité complexe d’une relation , la création en indépendant, les refuges, les doutes… La pluie et les émotions s’écoulent le long des pistes, entrecoupées de trois interludes où des proches prennent la parole. Nuages se présente comme une unité, fruit de l’être et de la polyvalence de son créateur.

Richesse musicale

Un autre élément frappant à l’écoute de Nuages, c’est sa diversité musicale. Sopico a nagé toute sa vie dans de multiples influences et ça s’entend. Des balades, au riffs de guitares, en passant par les instrumentales et voix placées en arrière plan, l’entièreté de l’album est recouvert d’une grande densité. L’artiste reflète ses inspirations, qu’elles soient issues du rock, du rap, de la pop culture, ou même du cinéma. Les morceaux nous transportent sous divers paysages, tantôt amérindiens “Février”, “Passage” ou encore hispaniques avec “Le papier”. Le tout, auréolé par la plume intimiste et quasi-mathématiques du rappeur.

À la manière d’un Zed Yun, ou d’un YouvDee, Sopico fait partie de cette nouvelle vague prête à affirmer de nouveaux univers sonores sur la scène rap française. Nuages se termine sur une “Wave” apaisante, l’expérience aura duré 38 minutes.

Sans faute pour un premier album

‘Nuages’ est dans les bacs, c’est un rêve de gosse qui se réalise. Je remercierai jamais assez celles et ceux qui m’ont permis de rendre tout ça concret. Je suis fier de nous, je me sens bien et j’espère que vous aussi.

SOPICO

Derrière ces treize titres, le travail est évident. Des heures d’écoute, de décisions et de choix en découlent. Nuages est un ensemble cohérent et intime. À l’apogée de tout ce qu’a pu faire Sopico jusqu’à présent, cet album est idéal pour trouver de nouveaux auditeurs, ou conforter les anciens dans leur attache à l’univers. Même si assez éloigné des précédentes sorties dans ses ambiances sonores, ce projet n’en reste pas moi le meilleur pour y découvrir l’artiste. Nuages est intime, abouti. Un album unique, qui ne s’interdit rien, pour le plus grand plaisir de nos tympans.

Enfin, côté images, Sopico soigne ses entrées. “Arbre de vie”, “D’où je viens”, “Slide”, en attestent, sa direction artistique ne doit rien au hasard. En bref, images et son, le rappeur s’affirme et ne promet que du bon pour la suite. Cette sortie a été préparée, on ne peut désormais que vous conseiller d’en profiter. Confortablement installé chez vous, où depuis la ferveur d’une fosse selon vos goûts, le rendu sera optimal, aficia s’en porte garant. Un megalove sur toi lecteur…

Découvrez ‘Nuages’ le premier album de Sopico :