En ce vendredi 8 octobre, Victoria Sio dévoile son premier EP, Tout est bon là. Un projet de 6 pistes à découvrir sur aficia.

Fin avril dernier, Victoria Sio marque son grand retour. Pour ça, l’artiste mise sur “FMLP”, un véritable cri du cœur qu’elle présente alors comme étant le premier extrait d’un EP à venir. Quelques mois plus tard, en juillet, la chanteuse offre à son public une nouvelle version de ce titre. Les sonorités électro de la version initiale laissaient alors place à la douceur de l’acoustique.

C’est finalement le 23 septembre que la sortie de cet EP se précise lorsque Victoria Sio annonce que ce premier projet, Tout est bon là, sortira officiellement le 8 octobre 2021. Immédiatement les fans de l’artiste manifestent leur enthousiasme quant à cette nouvelle.

Et ce moment tant attendu, aussi bien par l’artiste que son public, c’est aujourd’hui. Victoria Sio partage enfin ce projet qu’elle défendait initialement en tant qu’artiste indépendante avant de signer un contrat avec le label 10H10.

Tout est bon là : la rencontre de la variété française et de l’éctro

Ce premier EP, travaillé avec Mosimann et Dobriski, Victoria Sio l’ouvre avec le titre “FMLP” dont le clip cumule aujourd’hui 115.000 vues sur YouTube. Une chanson née suite à une accumulation de pression, comme elle l’expliquait dans une interview accordée à aficia en avril dernier, qui donne directement le ton de cet EP. En effet, la deuxième piste, “Belle à moche”, sonne comme une suite logique à “FMLP”. Victoria Sio pose son regard sur notre société actuelle, un monde où le jugement, notamment envers les femmes, est constant.

Ces sujets ne sont pas les seuls sur lesquels l’interprète de “Plus peur” souhaite lever sa voix. Avec le troisième titre, “Gaïa”, Victoria Sio s’attaque à l’un des sujets les plus actuels et sensibles de ces dernières années : l’écologie. Dès les premières paroles, on ressent une réelle détermination et volonté de sa part de véhiculer un message fort à ce sujet “On s’abrutit de clim pour oublier le vent” / “Même dans l’air pollué on respire le bonheur”.

S’en suivent “Maux doux” qui évoque le manque avant de poursuivre avec “Pâle dimanche”, un titre qu’elle décrit comme être l’un des plus personnels de cet EP. À travers cette piste, Victoria Sio exprime son désamour pour le dimanche, ses moments de doute. Enfin, le projet se clôture en douceur, avec la version acoustique de “FMLP”.

Cet EP, Victoria aura l’occasion de le défendre sur scène très prochainement puisqu’elle ouvrira le spectacle de l’humoriste Jarry les 26 et 27 octobre à l’Olympia.

0 x Mon avis... Donne ton avis sur l’EP de Victoria Sio !

Victoria Sio : la voix chantée du film Aline

Victoria Sio ne semble pas manquer de projet. En plus de cet EP, l’artiste a posé sa voix pour ‘Aline’, le film de Valérie Lemercier, une fiction qui s’inspire de la vie de Céline Dion. Après de nombreux report suite à la situation sanitaire, la voix de Victoria résonnera, dès le mois de novembre, dans de nombreux cinémas français et même internationaux !

Découvrez Tout est bon là, l’EP de Victoria Sio :