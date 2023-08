Actuellement en tournée, Mosimann foulait la scène du Festival O’Tempo ce vendredi 25 août. Celui qui s’est fait connaître au grand public lors de la 7ème saison de la Star Academy est de retour sur le devant de la scène.

Après avoir enflammé la scène de l’Olympia le 5 novembre 2022, le Disc-jockey français enchaîne les dates de concerts et de festivals depuis le début de l’année. Nous avons donc pu retrouver Mosimann lors de son passage au Festival O’Tempo, à proximité d’Orléans. C’est notamment avec ses titres “Dancing On My Own”, en collaboration avec Mcfly et Carlito, “I Wanna Dance Latina” ou encore son tout dernier titre “Balek” sorti le 25 août, qu’il a su mettre la foule en délire pendant plus d’une heure de show avec sa folle configuration scénique.

Nous nous étions entretenus avec lui à l’occasion d’une Interview ‘Sans Filtre’ en décembre dernier.

Retour en images sur ce prodigieux show !

Mosimann © Océane Dago

Mosimann © Océane Dago

Mosimann © Océane Dago

Vous retrouverez toutes les dates de tournées de Mosimann ici.

Un photoreportage aficia par ©Océane Dago.