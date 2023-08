Au Fil du Son 2023 : une brillante soirée avec Suzane, Angèle…

Le coup d’envoi de la vingtième édition du Festival “Au Fil du Son” à été donnée le 27 juillet dernier. Pour cette première soirée à laquelle nous avons participé, la programmation était majoritairement féminine !

Adé, Izïa, Suzane ou encore Angèle étaient de la partie pour faire briller les deux scènes du Festival “Au Fil du Son”sur lesquelles elles se sont succédées.

40 000 festivaliers ce sont donnés rendez-vous sur les trois jours afin de vivre des soirées unique !

Retour en photos sur cette brillante soirée !

Adé

Actuellement sur les routes des plus grands festivals de l’été, Adé sera en tournée à partir d’octobre et à l’Olympia le 29 novembre 2023.

Adé © Océane Dago Adé © Océane Dago

Adé © Océane Dago

Izïa

Avec son album La vitesse tout fraîchement sortie le 12 juin 2023, Izïa le défend comme il se doit sur scène aux côtés de ses musiciens. Elle sera en tournée jusqu’à la fin de l’année en passant par l’Olympia le 7 décembre 2023.

Izïa © Océane Dago Izïa © Océane Dago

Izïa © Océane Dago Izïa © Océane Dago

Izïa © Océane Dago Izïa © Océane Dago

Suzane

Elle ne s’arrête jamais. Après le succès de son premier album Toï Toï sortie en 2020, Suzane nous livre sa seconde création, Caméo, disponible depuis novembre 2022. On ne compte plus les dates de concerts qui battent leur plein. Nous l’avions reçu pour une interview ‘Sans filtre’.

Suzane © Océane Dago Suzane © Océane Dago

Suzane © Océane Dago

Angèle

On ne vous la présente plus. Avec plus de 3.7 millions d’abonnés sur instagram, son dernier album Nonante-Cinq, Angèle fait battre les cœurs lors de ses concerts à guichets fermés. Après sa tournée “Nonante-Cinq Tour” en France et à l’étranger, Angèle nous a fait le plaisir de performer lors de plusieurs festivals cet été. Elle sera au Delta Festival ce jeudi 24 août et au Rose Festival le 1 er septembre 2023.

Angèle © Océane Dago Angèle © Océane Dago

Angèle © Océane Dago

Angèle © Océane Dago Angèle © Océane Dago

Angèle © Océane Dago

On espère vous avoir donné envie de vivre ces concerts à travers ces quelques photos.

Nous espérons vous dire : À l’année prochaine !

Un photoreportage aficia par ©Océane Dago.