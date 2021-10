“Easy On Me” : Pourquoi le retour d’Adele était-il si attendu ?

Après des années de silence, Adele vient de dévoiler son tout nouveau single “Easy On Me”. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Quelques éléments de réponses…

Nous pensions attendre beaucoup moins longtemps que ça. Il aura fallu attendre tout de même six années pour écouter une nouvelle chanson de la part de la Britannique.

En effet, Adele n’a rien publié de neuf depuis son album à succès 25 paru en novembre 2015 dont étaient issus les tubes “Hello” (aux 3 millions de vues sur YouTube) ou “When We Were Young”. Pour rappel, ce disque s’est vendu quand même à plus de 20 millions d’exemplaires à travers le monde.

Artiste multirécompensé, surexposé et surmédiatisé… C’est aussi ça qui a fait qu’elle a pris une aussi grande pause, loin des flashs et des caméras, elle qui n’apprécie pas la célébrité : « Je dois me préparer à devenir célèbre à nouveau, ce que, comme tout le monde le sait, je n’aime pas être », confie-t-elle aux éditions britannique et américaine du magazine Vogue.

Redécouvrez l’album 25 de Adele :

Un divorce et une perte de kilos…

À désormais 33 ans, l’artiste mariée puis divorcée en 2019 a pris le temps de prendre du temps pour elle, malgré les épreuves traversées et ce cap de la trentaine qu’elle a difficilement passée. Pour passer outre, elle fait de la thérapie et de la méditation. Elle retrouve les siens et le goût pour le sport.

Sur les réseaux sociaux, le public est admirable de constater cette perte de 45kg : « Il ne s’est jamais s’agit de perdre du poids, mais de devenir forte et de me donner le plus de temps possible chaque jour loin de mon téléphone », assure Adele, devenue un modèle pour beaucoup de femmes.

Une ballade au piano épique

Parce qu’elle fait partie des artistes ayant vendu le plus de disques dans le monde, qu’elle a déjà reçu 147 récompenses sur 301 nominations au cours de sa carrière, Adele était forcément très attendue. “Easy On Me” signe donc aujourd’hui son grand retour. Une ballade au piano épique, comme elle sait si bien les faire.

On ne change pas une équipe qui gagne, elle s’est entourée des meilleurs pour son prochain disque Max Martin, Shellback, Greg Kurstin, Danger Mouse, Tobias Jesso Jr et Ludwig Göransson. Tous ces producteurs ont, quasiment tous déjà travaillé avec les plus grandes popstars du monde (Sia, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers…) ou travaillé avec Adele sur son précédent opus.

Bref, la brillante Britannique émerveille par son retour mais ne surprend pas en soit. Toutefois, le nom d’Adele interpelle et chacun d’entre nous avons fait les petits curieux afin d’écouter sa nouvelle proposition. On attend désormais un quatrième album studio baptisé 30 attendu le 19 novembre dans les bacs. Nouveau raz-de-marée en vu ?

Découvrez “Easy To Me”, le nouveau single d’Adele :