L’année 2021 est déjà derrière nous. C’est l’occasion de faire un point annuel sur les plus grosses ventes de disques en France sur l’année 2021. aficia vous fait le débrief.

Le rap a le vent en poupe depuis quelques années et le classement des 10 albums les plus vendus au cours de l’année 2021 en France le confirme ! En effet, Orelsan était très attendu avec son disque Civilisation et ce dernier avoisine déjà les 400.000 copies écoulées en seulement quelques semaines. Une vraie machine de guerre ! Il s’empare logiquement de la première place de ce classement. Derrière lui, Grand Corps Malade avec Mesdames, récompensé par un triple disque de platine (équivalent à +300.000 ventes). Enfin, Les Enfoirés complètent le podium.

Derrière eux, SCH (+ 200.000 ventes), Damso (+ 200.000 ventes), Jul (+ 100.000 ventes) et Soprano (+ 100.000 ventes) garnissent ce top 10. Entre eux, s’intercalent Adele avec son album 30 qui se félicite d’avoir franchi le palier des 200.000 ventes depuis le 19 novembre. Vianney a quant à lui perduré dans la durée avec N’attendons pas. Vitaa & Slimane, déjà les plus gros vendeurs de disques en 2020 confirment leur succès. Angele, grande absente de ce top 10 ne doit pas être très loin puisque son album Nonante-cinq a été certifié disque de platine (100.000 ventes).