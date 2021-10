Si Oboy reste N°1 des écoutes en streaming cette semaine, Adele signe un très beau démarrage avec “Easy On Me”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés en France…

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores pour la semaine du 15 au 21 octobre 2021…

Le Top 3 du Streaming en France !

Une semaine de plus au sommet pour Oboy avec le titre “TDB” qui affiche 1.956.522 nouveaux streams. Une légère baisse par rapport à la semaine dernière mais un beau cumul pour 33.224.497 écoutes depuis sa mise en ligne.

La seconde place est occupée par un retour flamboyant, celui d’Adele avec le lead single de son album 30 : “Easy On Me”. Le titre affiche, sur Spotify France, un total de 1.943.291 écoutes pour sa première semaine d’exploitation. Prometteur pour la suite ! On note, par ailleurs, la présence des titres “Love In The Dark”, “Rolling in the Deep” et “Someone Like You” dans le Top 200 de Spotify France, respectivement à la 134ème, 145ème et 168ème place.

Pas de changement pour Farruko avec “Pepas” qui reste à la troisième place. Il enregistre 1.709.934 streams. Comme pour Oboy c’est un chiffre inférieur à la semaine dernière mais un cumul de 13.698.424 streams depuis sa mise en ligne.







À noter…

Beau démarrage également pour Stromae. Le chanteur, qui signe son retour avec “Santé”, se classe septième et affiche 1.545.391 streams pour sa première semaine. Juste derrière lui, on trouve PLK qui entre directement huitième avec “À la base” pour 1.540.394 écoutes.

Du côté de Timal, qui est classé N°2 des ventes d’albums cette semaine avec Arès, il classe 16 titres dans le Top 200 de Spotify France. Au total, il affiche 8.231.635 streams sur la semaine avec le titre “Fuego” en tête à la 24ème position.

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 TDB OBOY 1956522 2 Easy On Me Adele 1943291 3 Pepas Farruko 1709934 4 La kiffance Naps 1695782 5 INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) Lil Nas X 1612764 6 STAY (with Justin Bieber) The Kid LAROI 1583884 7 Santé Stromae 1545391 8 A la base PLK 1540394 9 love nwantiti (ah ah ah) CKay 1436943 10 Best life Naps 1435175 11 Daddy chocolat Koba LaD 1336371 12 Woman Doja Cat 1320408 13 Bad Habits Ed Sheeran 1220080 14 Gasolina (feat. Ninho) Hornet La Frappe 1185417 15 Cold Heart – PNAU Remix Elton John 1105638 16 Fixette Ziak 1048999 17 Petrouchka (feat. PLK) Soso Maness 1006384 18 Heat Waves Glass Animals 998142 19 Mapessa (feat. Tiakola) Leto 983590 20 Ça canarde Bolémvn 916825 21 Where Are You Now Lost Frequencies 912712 22 Dans le Réseau Djadja & Dinaz 895984 23 Pic et pic, alcool et drame Jul 853272 24 Fuego Timal 851906 25 Mon soleil Dadju 826229 26 Never Going Home Kungs 821794 27 Elle veut Sasso 810607 28 Tu le sais Kalash 799849 29 Bande organisée 13 Organisé 794474 30 Cabeza OBOY 777092 31 Shivers Ed Sheeran 759817 32 Bruce Wayne Timal 746890 33 La beu beu Timal 745846 34 Trucs de choses Gradur 722972 35 My Universe Coldplay 707399 36 La danse des bandits Naps 703810 37 Take My Breath The Weeknd 697581 38 Beggin’ Måneskin 692354 39 La Seleçao Alonzo 677179 40 SPECIAL (feat. Nekfeu & Fousheé) Laylow 673106 41 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 657672 42 1+1 (feat. Amir) – Banx & Ranx Remix Sia 656432 43 Because You Move Me Tinlicker 655081 44 Little Bit of Love Tom Grennan 647083 45 Mapess Niska 627263 46 Millions No Limit 626436 47 Love Tonight – Edit Shouse 623516 48 A Un Paso De La Luna – Remix Reik 608055 49 THATS WHAT I WANT Lil Nas X 604891 50 good 4 u Olivia Rodrigo 604330