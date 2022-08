Tomorrowland 2022 : les 5 DJ set que nous aurions aimé voir !

Et non, aficia n’était pas accrédité au festival Tomorrowland 2022. Peu de chance pour nous de vous raconter notre folle immersion ! En revanche nous aurions beaucoup aimé voir certains artistes…

Après 3 ans d’absence, le festival n°1 au monde ‘Tomorrowland‘ en Belgique a fait son grand retour, sur 3 week-ends. Un retour triomphal, qui a ramené quelque 600.000 visiteurs sur le sol du parc de loisirs De Schorre ainsi que les plus grands DJ de la planète. Les seuls absents finalement, c’était la rédaction d’aficia, déjà très sollicitée en France par les Nuits Secrètes, Les Francofolies de Spa ou plus tôt en juillet du Main Square Festival, le Delta Festival entre autres ! Nous ne pouvons pas être partout !

En revanche, au vu des retours reçus, des nombreux tweets envoyés, de l’effervescence sur place et des replays aperçus sur YouTube, on peut vous garantir que nous aurions pris un malin plaisir à découvrir (ou redécouvrir) 5 DJs qui ont RETOURNÉ le Tomorrowland. Ces 5 là, ce sont évidemment 5 pointures qui étaient sur la Mainstage… on vous en parle !

Alesso

Alesso, c’est l’assurance tout risque d’un closing parfait, à base d’un concentré de ses tubes et d’un jeu de mashups toujours aussi qualy. Cela semblait parfait !

Martin Garrix

Pourquoi d’après vous Martin Garrix est-il toujours énormément attendu en festival ? Parce que rien que ces quelques notes de “Animal” au piano nous font frémir ! Il a ce truc pour nous faire relever les poils en quelques instants et voyager. C’est la magie Garrix !

Armin van Buuren

C’est tout de même un habitué des Tomorrowland depuis… de longues années. C’est toujours un régal de voir à l’œuvre Armin Van Buuren devant une foule en délire à jouer ses plus gros succès comme “Blah blah blah” en clôture !

Lost Frequencies

Lui était comme à la maison… et justement ! Lost Frequencies en a profité pour se renouveler : “un grand défi que j’espère que vous avez tous apprécié ! J’ai essayé de mettre en valeur quelque chose de différent qu’un DJ set, beaucoup de stress, mais très heureux du résultat !” a t-il balancé au lendemain de sa performance !

3 Are Legend

Terminons cette sélection en beauté avec les sets réunissant 3 légendes ! Dimitri Vegas, Steve Aoki & Like Mike se sont retrouvés sur scène, spécialement pour le public belge. Et forcément, ça a rameuté du monde !

Côté scène française, il y avait également Kungs ou encore Ofenbach qui ont proposé des sets comme ils savent également le faire qu’on vous encourage de voir également !