Eurovision 2021 : les candidats de la seconde demi-finale !

Ce soir aura lieu la seconde demi-finale de l’Eurovision afin de sélectionner 10 nouveaux candidats pour la Grande Finale de ce samedi. aficia fait le point sur les candidats présents et vous livre son pronostic.

Rendez-vous ce soir, dès 21h00, pour suivre en direct la seconde demi-finale de la 65ème édition du Concours Eurovision de la Chanson. Cette année, après l’annulation de l’édition 2020 suite à la crise sanitaire mondiale, le concours a lieu à Rotterdam aux Pays-Bas suite à la victoire de Duncan Laurence avec le titre “Arcade”.

Cette année, seuls trente-neuf pays répondent présents au Concours Eurovision de la Chanson. Et pour la seconde demi-finale c’est 17 pays qui s’affrontent sur la scène du Rotterdam Ahoy.

Lors de cette soirée, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni peuvent voter pour conduire leur candidat favori en finale. De même, les trois pays, directement sélectionnés pour la Grande Finale étant membre du Big Five, dévoilerons un extrait de leur titre.

Les participants…

Saint-Marin – Senhit – “Adrenalina”

Estonie – Uku Suviste – “The Lucky One”

République Tchèque – Benny Cristo – “Omaga”

Grèce – Stephanie – “Last Dance”

Autriche – Vincent Bueno – “Amen”

Pologne – RAFAŁ – “The Ride”

Moldavie – Natalia Gordienko – “SUGAR”

Islande – Daði og Gagnamagnið – “10 Years”

Serbie – Hurricane – “Loco Loco”

Géorgie – Tornike Kipiani – “You”

Albanie – Anxhela Peristeri – “Karma”

Portugal – The Black Mamba – “Love Is on My Side”

Bulgarie – VICTORIA – “Growing Up Is Getting Old”

Finlande – Blind Channel – “Dark Side”

Lettonie – Samanta Tīna – “The Moon is Rising”

Suisse – Gjon’s Tears – “Tout l’Univers”

Danemark – Fyr & Flamme – “Øve os på hinanden”

Notre pronostic…

Cette soirée sera décisive pour 17 pays qui souhaitent rejoindre l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la France et le Royaume-Uni (membres du Big Five) en Finale aux côtés des Pays-Bas, pays hôte et dernier vainqueur en date. Mais également les 10 premiers pays déjà sélectionnés lors de la première demi-finale…

De notre côté, nous avons déjà notre pronostic pour cette seconde demi-finale après avoir eu l’occasion de voir les répétitions de chaque pays participants.

Notre premier artiste, très largement favori dans cette seconde demi-finale, est Gjon’s Tears qui représente la Suisse avec le titre “Tout l’univers”. Devrait également faire sensation lors de cette soirée : la Bulgarie, l’Islande avec Daði og Gagnamagnið que nous avons eu le plaisir de recevoir en interview, la Finlande ainsi que la Grèce.











Saint-Marin devrait pouvoir également se qualifier tout comme la Serbie, le Portugal, l’Albanie et la Moldavie. Par contre, la Géorgie, le Pologne et la République Tchèque risquent bien de ne pas franchir cette étape clé et finir ainsi l’aventure Eurovision 2021..