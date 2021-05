Eurovision 2021 : les dix premiers pays qualifiés pour la finale sont…

La première demi-finale du Concours Eurovision de la Chanson s’est déroulée ce mardi soir à Rotterdam, au Pays-Bas. Nous avons donc les dix premiers pays qualifiés pour la Grande Finale. C’est à découvrir avec aficia.

Si l’année 2020 était une année sans Eurovision, 2021 s’annonce être un très bon cru. Qu’importe la crise sanitaire mondiale, la fête et la musique semblent enfin être de retour et notamment à Rotterdam, aux Pays-Bas, là où se déroule la 65e édition du Concours Eurovision de la Chanson après la victoire de Duncan Laurence en 2019 avec le titre “Arcade”.

Aussi, avant la Grande Finale de ce samedi qui verra s’affronter 26 pays, dont la France avec Barbara Pravi et le titre “Voilà”, il faut passer par l’étape demi-finale. La première avait lieu ce mardi 18 mai. 16 pays étaient en course pour seulement 10 places pour la Grande Finale.

Lituanie…

Avec le groupe The Roop la Lituanie souhaite nous faire danser comme en “Discoteque”. Le rythme et l’énergie du groupe semble avoir fait son effet puisque les portes de la finale s’ouvrent à eux !

Russie…

La prestation était originale, Manizha commençant sa prestation avec une tenue traditionnelle un peu trop lourde pour ses épaules. C’était avant de s’en défaire et de rendre hommage à toutes les femmes et de les inviter à se montrer fortes face à l’adversité. Monsieur Vladimir Poutine devrait apprécier (ou pas…).

Suède…

Imaginer une finale sans la Suède à l’Eurovision c’est impensable… Et bien bonne nouvelle, le pays est qualifié avec Tusse et le titre “Voices”. Mais on doit bien avouer que l’on reste très déçu de la prestation à la rédaction, on espère avoir un niveau un peu plus haut lors de la Grande Finale.

Chypre…

Qui ose dire qu’il ne faut pas piquer le travail des autres ? Car ça semble bien marcher pour Elena Tsagrinou et le titre “El Diablo” qui doit faire s’arracher les cheveux des fans de Lady Gaga. Qu’importe, le pays gagne son ticket pour la Grande Finale et compte bien mettre le feu, une fois de plus !

Norvège…

Après le diable c’est l’hésitation entre le bien et le mal du côté de la Norvège avec “Fallen Angel” que chante TIX. Bon, ok, nous ne pensions pas voir le pays se qualifier… Mais un peu de folie fait toujours du bien !

Belgique…

Ce fut l’une des belles surprises de la soirée ! La Belgique avec le groupe Hooverphonic qui chante “The Wrong Place”. Il n’y a rien à dire, juste que c’est sobre, beau et efficace. Une place en finale largement méritée !

Israël…

Eden Alenea avait sans aucun doute la coiffure la plus originale de la soirée… Avec “Set Me Free” elle a eu l’occasion de montrer les talents de son coiffeur mais aussi son aisance sur scène et ses capacités vocales. Bref, une place en finale qui fait du bien.

Azerbaïdjan…

Efendi s’offre une place en finale avec le titre “Mata Hari”. Et au final il n’y a pas grand chose à dire de plus… Disons simplement que le titre aura du mal à briller face à la concurrence lors de la Grande Finale.

Ukraine…

C’est une autre belle surprise de la soirée. L’Ukraine qui a fait le choix de la modernité et de la tradition en offrant une prestation surprenante mais séduisante à la fois. Et bonus spécial pour avoir remis la flûte à la mode !

Malte…

C’est l’une des grandes favorites de cette année avec l’Italie et la France. Destiny a fait le show pour Malte avec le titre “Je me casse” et il faut bien avouer qu’elle a parfaitement fait le job. C’est efficace avec une fois sans défaut. Bref, on en redemande !

Italie, Pays-Bas et Allemagne !

En bonus, nous avons également les prestations de l’Italie, de l’Allemagne et des Pays-Bas, déjà qualifiés pour la Grande Finale. En effet, les deux premiers sont membre du Big Five tandis que les Pays-Bas peuvent sauter l’étape de la demi-finale en étant les derniers gagnants du concours.

Italie…

Pays-Bas…

Allemagne…