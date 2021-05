Rendez-vous ce soir, dès 21h00, pour vivre la Grande Finale de l’Eurovision. D’ici là, la rédaction aficia te livre son pronostic gagnant avec la France, l’Italie ou encore la Suisse…

Voilà, c’est bien ce soir qu’aura lieu la Grande Finale de la 65e édition du Concours Eurovision de la Chanson. Une finale qui se déroule à Rotterdam, aux Pays-Bas, après la victoire en 2019 de Duncan Laurence avec le titre “Arcade”.

Lors de cette Grande Finale, c’est 26 pays qui se présentent au public, 10 pays sélectionnés durant la première demi-finale, 10 autres durant la seconde, mais aussi les 5 pays du Big Five et le pays hôte.

Concernant les votes, il faut savoir que la France aura le loisir de voter ce soir, mais pas pour son propre candidat, à savoir Barbara Pravi avec le titre “Voilà” que nous avons eu l’occasion de vous présenter hier avec sa scénographie. La règle est la même pour l’ensemble des pays participant. À savoir aussi : le vote du public compte pour 50% face aux votes des professionnels de chaque pays.

Notre Pronostic…

Il est toujours difficile de faire un pronostic pour l’Eurovision, beaucoup de facteurs étant en jeu… La voix, la scénographie, la force du titre, le message, le profil du candidat. C’est sans oublier également les affinités de l’ensemble des pays participants !

Mais voilà, chaque année la rédaction d’aficia fait son petit pronostic et arrive, par le plus grand des hasards, à ne jamais se tromper… Pourtant, sans utiliser de boule de cristal ! Alors voici notre Top 5, sans ordre particulier, juste nos préférences pour cette Grande Finale que vous pourrez suivre sur notre compte Twitter et sur notre site.

La France…

Barbara Pravi est notre ‘chouchou’… Il faut dire que l’histoire entre Barbara Pravi et aficia ne date pas d’hier, au contraire ! La rédaction d’aficia est aux côtés de Barbara Pravi depuis le début de sa carrière. Une longue histoire d’amour. Et avec le titre “Voilà” il faut bien dire qu’elle a de très belles chances de finir dans les Top 5, voir même de finir à la première place. Même si la concurrence est rude !

L’Italie…

Et justement, le premier pays qu’il faut mettre à genoux afin que la France gagne c’est bien l’Italie. Avec le titre “Zitti e buoni” le groupe Måneskin pourrait facilement remporter le trophée cette année.

La Suisse…

Voilà un autre de nos ‘chouchous’ : la Suisse avec Gjon’s Tears. Déjà l’année dernière, avec le titre “Répondez-moi”, Gjon’s Tears était très largement dans nos favoris. Cette année il se présente avec “Tout l’univers”, un titre puissant qui expose parfaitement ses capacités vocales. Un concurrent de taille que l’on voit bien terminer dans le Top 5.

Malte…

Un petit vent de folie avec Malte qui nous rappelle parfois Netta ! Destiny représente son pays avec le titre “Je me casse” et offre une prestation parfaite avec une réelle maîtrise vocale. De plus, le titre est up-tempo et devrait donner envie au public de danser. Seul bémol : son ordre de passage… En effet, le pays passe en sixième position, un peu trop tôt dans la compétition pour les plus superstitieux !

La Bulgarie…

Il sera très difficile pour la Bulgarie de gagner et même de se classer dans le Top 5. Mais c’est pourtant un de nos coups de cœur de cette année. Une prestation simple qui offre à voir une très belle fragilité dans une mise en scène qui nous touche. Avec “Growing Up Is Getting Old” Victoria vise l’âme, les sentiments et c’est déjà beaucoup pour nous.