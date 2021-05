Eurovision 2021 : la scénographie de Barbara Pravi sur le titre “Voilà”

On connaît maintenant l’intégralité des prestations et les scénographies des 26 candidats présents pour la Grande Finale de l’Eurovision. L’occasion de découvrir celle de Barbara Pravi qui représente la France avec le titre “Voilà”.

Après la demi-finale de ce mardi et celle qui a eu lieu hier soir, nous avons l’occasion de connaître la scénographie des 26 candidats présents pour la Grande Finale du Concours Eurovision de la Chanson qui aura lieu ce samedi 26 mai.

Cette Grande Finale aura lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas, suite à la victoire de Duncan Laurence en 2019 avec le titre “Arcade”. Et même si le chanteur vient d’être testé positif au COVID-19, il devrait bien ouvrir la cérémonie de demain comme le veut la tradition…

Mais connaître les 26 candidats présents c’est aussi connaître la scènographie des participants, l’un des éléments importants pour désigner le grand gagnant. Et depuis hier nous avons l’occasion de voir celle de Barbara Pravi.

Barbara Pravi pour la France !

Barbara Pravi représente la France avec le titre “Voilà”. Et la jeune artiste que nous avons eu l’occasion de recevoir dans notre émission en direct At Home fait la course en tête de pronostics, se classant juste derrière l’Italie.

Mieux ? Oui, car si elle avait eu l’occasion de légèrement chuter dans ce classement, elle remonte petit à petit depuis la mise en ligne de ses répétitions et donc de la scénographie que Barbara Pravi doit offrir au public ce samedi.

La mise en scène est simple malgré le dispositif scénique impressionnant offert par la 65eme édition de l’Eurovision. On se focalise sur Barbara Pravi, ses émotions, ses gestes et sa voix… Pas d’artifice, juste une artiste et la musique. Pour le verdict final, rendez-vous demain !

Découvrez la prestation de Barbara Pravi avec le titre “Voilà” :