Tom Leeb : prochain représentant de la France à l’Eurovision ?

C’est la question qui agite les médias : Tom Leeb serait-il le prochain candidat à l’Eurovision afin de représenter la France ? Portrait sur aficia.

Depuis hier, vendredi 10 janvier 2020, la Toile s’agite en annonçant que Tom Leeb serait le nouveau représentant de la France pour le Concours Eurovision de la Chanson qui aura lieu du 12 au 16 mai prochain aux Pays-Bas.

Pourquoi ? Simplement car nos confrères de Le Parisien pensent avoir trouvé le bon nom d’après leurs différentes sources. Si Le Parisien reste toutefois prudent en utilisant le conditionnel, tout comme La Voix du Nord par exemple, d’autre médias qui reprennent l’information en oubliant cette précaution.

Directement sélectionné…

Cette année pas de sélection de la part du public comme l’année dernière par exemple avec le choix de Bilal Hassani pour nous représenter. C’était via l’émission ‘Destination Eurovision’ avec comme résultat de nous classer seulement à la 16ème place avec le titre “Roi” que l’on doit au duo Madame Monsieur.

Le choix d’abandonner la sélection du public a des risques : le fait que ce public justement n’adhère pas, ne s’approprie pas l’artiste mis en avant par la sélection interne de France Télévision. On garde en mémoire la catastrophe annoncé avec Lisa Angell en 2015 par exemple qui avait eu les honneurs de Nathalie André (alors directrice des divertissements et des jeux de France 2). Elle se classa 25ème avec 4 points…

Cette année retour donc à cette sélection en interne qui a quand eu l’audace de nous proposer Amir en 2016 et le succès qu’on lui connaît avec le titre “J’ai cherché”. Il classa la France 6ème tout en battant le record de points obtenus par l’Hexagone.

Tom Leeb

Cette année, et d’après Le Parisien, c’est donc Tom Leeb qui aura la lourde charge de représenter la France à l’Eurovision. Et si Tom Leeb reste peu connu dans l’Hexagone, le choix est pour le moment plutôt judicieux.

Tom Leeb est un homme de talent et qui semble savoir tout faire : acteur, comédien, chanteur. Le fils de Michel Leeb, qui se prédestiné à une carrière de tennisman, a déjà joué dans de nombreux films, foulé les planches du théâtre et publié un album…

En effet, après avoir proposé un EP éponyme en septembre 2018 sous le label Roy Music, Tom Leeb publie un an plus tard Recollection, son premier album. Un succès intime mais qui aurait eu le mérite de braquer bien plus de projecteurs sur lui.

Avec sa voix chaude et ses inspirations allant de John Mayer à Ben Howard Tom Leeb livrait un album brillant porté par le titre “Are We Too Late”.

Les chances de Tom Leeb ?

Il faut encore patienter un peu avant de connaître le visage que prendra le Concours Eurovision de la Chanson 2020. L’année derrière des artistes comme Ducan Laurence, Mahmood ou encore Sergueï Lazarev et Luca Hänni avaient très rapidement mis tout le monde d’accord.

Cette année le nom des participants commence seulement à être connu petit à petit. On connaît pour le moment ques les représentant de l’Albanie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Géorgie, l’Espagne et les Pays-Bas. Notons que la Suède, avec son Melodifestivalen 2020 risque d’envoyer du lourd avec la présence confirmé de Felix Sandman, Mohombi, Victor Crone, ou encore Robin Bengtsson.

Toutefois, si l’univers de Tom Leeb est respecté par la délégation Française, le titre étant déjà choisi en interne, nous pourrions avoir de belles surprises, la délégation souhaitant retrouver les faveurs d’un Top 5, un score que nous avons pas eu l’occasion de connaître depuis 2020 avec Sandrine François et le titre “Il faut du temps”. L’autre équation à connaître sera celui de la langue… Tom Leeb qui chante en anglais sur son album devra-t-il se plier à la langue de Molière ?

À noter !

La France est directement qualifié pour la Grande Finale de l’Eurovision. En effet, elle fait partie des plus gros contributeurs financiers de l’Eurovision, elle fait donc partie du Big Five avec l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. 5 Pays qui obtiennent automatiquement le billet pour la Grande Finale, sans passer par la case des demi-finales.

Enfin, à l’heure actuelle, France Télévision ne confirme pas la sélection de Tom Leeb pour représenter la France à l’Eurovision. La chaîne ne souhaite actuellement pas faire de commentaire.